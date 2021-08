Rafinha Justus comemora 12 anos com festa em fazenda

Reprodução/Instagram Rafinha Justus comemora 12 anos com festa





Rafaella Justus comemora seus 12 anos, completados em julho, com uma festa na fazenda da família, no interior de São Paulo, na tarde deste sábado (7). O tema da comemoração é Fidget Toys, com cores pastel e muitas flores.

“Festa mais lindo mundo! Um sonho! Lembrando que é só para família e amigos mais próximos”, avisou Rafinha, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. A decoração ficou por conta da renomada Andrea Guimarães.





A menina já tinha comemorado a data duas vezes. Em uma delas, Rafa viajou para o Caribe com Justus, Ana Paula Siebert, e a irmã caçula, Vicky, de 1 anos, festejando na República Dominicana. Em outra, a celebração foi na capital paulista, com Ticiane Pinheiro.