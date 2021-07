Rafinha Bastos opina sobre Mario Frias: “Não parece ser um político de verdade”

Reprodução/Instagram Mario Frias e Rafinha Bastos





No melhor estilo metralhadora giratória, Rafinha Bastos não poupa ninguém e não costuma fugir ao enfrentamento, principalmente no que diz respeito à forma de Jair Bolsonaro (sem partido) chefiar.

Tanto que, ao analisar as polêmicas em que Mario Frias esteve envolvido desde que assumiu oficialmente o cargo de secretário especial da Cultura, afirmou que não aparenta ser realmente um representante do povo e completou: “Ele tem esse look de ator da Record, protagonista de uma novela com nome tipo ‘Corrompido pelo Poder’ ou ‘Para seu Governo'”.





A partir daí, a interação comeu solta no perfil do comediante e podcaster no Twitter. “Cada coisa que a Globo consagra”, disse a primeira, fazendo alusão ao período em que o artista foi galã de “Malhação” e campeão de cartas recebidas na emissora.

Já a segunda se lembrou de sua passagem pela área de dramaturgia da Band: “E pensar que eu o shippava com a Floribella. Destruiu minha vida todinha”.

A terceira, no entanto, não gostou da comparação e saiu em sua defesa, dizendo “Olha quem está falando!” e dando a entender que o ex-“CQC” é influenciado pelo PT.

O Mario Frias não parece ser um político de verdade. Ele tem esse look de ator da Record protagonista de uma novela com nome tipo “Corrompido pelo poder” ou “Para seu governo”. pic.twitter.com/1LJyZn9xuX — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) July 16, 2021