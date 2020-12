Rafinha Bastos ironiza Marcius Melhem no Twitter: “A vítima”

Reprodução Humorista Rafinha Bastos posta parte de entrevista de Melhem e o provoca

Após os supostos casos de assédio praticados por Marcius Melhem, ex-diretor de departamento da Globo serem expostos em reportagem da revista Piauí, muitos famosos estão se manifestando sobre o caso .

Por conta da repercussão da matéria, Marcius Melhem concedeu uma entrevista ao portal UOL para falar sobre as acusações. No vídeo da entrevista, assume ter cometido erros e se emociona em alguns momentos. O humorista Rafinha Bastos encontrou aí uma brecha para provocar o colega de profissão.

Em sua conta no Twitter, postou um trecho da entrevista editada em que Melhem diz: “Traí minha ex-mulher várias vezes, foi muito doloroso para mim” e Rafinha aparece questionando: “Doloroso pra ti? Oi?”.

Veja o vídeo completo, que Rafinha postou com a legenda “Marcius Melhem, a vítima.”.





Entenda o caso

Marcius Melhem foi acusado de assédio moral e sexual por diferentes atrizes e profissionais do núcleo de humor da Globo. Ele deixou a emissora em agosto e três meses depois a revista Piauí publicou uma reportagem revelando como teriam sido os bastidores dos supostos assédios e das denúncias.

Em 2017, Melhem teria assediado Dani Calabresa em uma festa de comemoração ao centésimo episódio do “Zorra”. Ele teria tentado beijá-la à força e mostrado o pênis para ela. Depois dessa ocasião, a comediante teria sofrido outros assédios, até que denunciou o chefe ao compliance da empresa.

A denúncia de Calabresa teria feito com que outras mulheres ganhassem coragem e também denunciassem Marcius por assédio. O caso vazou para a imprensa e o então diretor humorístico deixou a emissora. Os envolvidos no caso teriam ficado indignados pelo fato da Globo não ter citado os assédios como motivo do desligamento. Os profissionais cobram por mais transparência da empresa nas investigações do caso. Marcius Melhem nega todas as acusações.