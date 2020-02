Rafaella Santos e Gabigol serão pais de um menino, dizem amigos

A musa esquentou o clima nas redes sociais

Na tarde desta sexta-feira (21), Sheila Mello mais uma vez abalou o psicológico de seus seguidores ao postar um clique diferenciado em seu perfil do Instagram.

No registro, a loira surgiu usando apenas uma lingerie vermelha, apostando no carão e deixando seus fãs boquiabertos com sua beleza e boa forma. “Sob o olhar do meu querido @andersonmmacedo”, escreveu na legenda da publicação.

Em menos de duas horas, o clique compartilhado por Sheila recebeu mais de 44 mil curtidas e, como sempre, colecionou elogios de fãs e amigos.

“Que linda, está a cada dia mais linda!”, comentou uma seguidora. “Exagero de mulher!!!”, afirmou outro. “Pai do céu livrai me de todas as tentações da vida kkkkkk amém”, escreveu outro.