Rafaella Santos e Gabigol serão pais de um menino, dizem amigos

Divulgação Camarote Arpoador, um dos grandes no Rio de Janeiro, sofre com desabamento do teto

A primeira noite de desfiles na Marquês de Sapucaí foi marcada por uma cena lamentável. Parte do teto de gesso do camarote Arpoador desabou por volta das 3h45, ferindo alguns foliões. Os feridos foram atendidos no posto médico do Sambódromo.

Apesar do acidente e de muitos convidados dizerem que vão processar, o camarote Arpoador não foi interditado. Ou seja: muitos convidados continuavam sambando e se divertindo depois do ocorrido. O ator Felipe Roque e o ex-participante de ” A Fazenda ” João Zolli estavam no espaço.

A coluna procurou a assessoria de imprensa do camarote, que não respondeu até o fechamento desta nota.