Rafaella Santos deixa amigos preocupados após repercussão de gravidez

A gravidez de Rafaella Santos , irmã de Neymar , tem deixado seus amigos mais próximos preocupados. De acordo com o colunista Leo Dias, do UOL , a garota, que está de 5 meses, não tem lidado bem com o fato de estar esperando um filho do ex-namorado. Ela estaria focando suas energias para reconciliação e recuperação do término, e deixando os cuidados com a maternidade de lado.

Leia também: Na África, Rafaella Santos exibe barriga de grávida; veja foto

arrow-options Reprodução Instagram Rafaella Santos não estaria aceitando o fato de estar grávida de Gabigol





Amigos mais próximos acreditam que as mensagens que Rafaella tem deixado nas redes sociais seriam para chamar atenção de Gabigol . “Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito”, escreveu a garota em post no último dia 22. Alguns amigos também não descartam a possibilidade da irmã de Neymar estar enfrentando uma fase de depressão, e por isso ainda não estaria pensando na fase de ser ‘mãe’.

Leia também: Grávida de Gabigol, Rafaella tenta reconciliação com jogador

O colunista ainda informa que também tem outros amigos de Rafaella que acreditam que ela pode não estar grávida , já que no réveillon ela teria tomado diversos drinks alcoólicos. Dessa forma, ela estaria descumprindo recomendações médicas de não beber durante a gestação.

A ordem na família de Neymar neste momento é não tocar no assunto. A ideia é que Rafaella tenha a decisão de falar ou não sobre a gravidez. Recentemente, ela viajou para Moçambique, na África. A ideia era tirá-la do país e lhe dar mais tranquilidade.

Leia também: Grávida, Rafaella Santos posta mensagem enigmática

Leo Dias informa que a assessoria de Rafaella e Gabigol novamente foi procurada para falar sobre o assunto, mas a postura foi a mesma das outras vezes. Não haverá pronunciamentos sobre “questões familiares”, caso aconteça algo será de forma espontânea, e nas redes sociais.