Rafael Gualandi ostenta sua beleza em dia de praia

Rafael Gualandi, que interpreta o Enzo na novela Terra e Paixão, foi flagrado só de sunga ao aproveitar o dia de sol em uma praia

O ator Rafael Gualandi, que interpreta o Enzo na novela Terra e Paixão, da Globo, encantou seus fãs ao ostentar sua beleza impecável em dia na praia. Nesta quarta-feira, 20, ele foi flagrado apenas de sunga na orla do Rio de Janeiro após tomar um banho de mar. As informações são de Caras.

+ Key Alves vira ‘coelhinha’ da ‘Playboy’ e garante que vai representar o Brasil muito bem

O artista estava acompanhado de um amigo e mostrou a sua beleza ao ser fotografado com o look mínimo.

Recentemente, o ator Rafael Gualandi falou sobre os comentários que recebeu sobre o seu corpo ao fazer sucesso na novela.“No início da novela, quando começaram as primeiras cenas que eu tive sem blusa, as pessoas ainda não conheciam o meu trabalho e quem eu era, não conheciam muito o Rafael Gualandi. Me colocavam muito só como um objeto ou achavam que eu estava na novela só por isso. As pessoas são cruéis nesse lugar, às vezes julgam sem nem saber”, disse ele, e completou:

+ Ana Castela e Gustavo Mioto surgem apaixonados na piscina

“Acho que agora já entrou em outro lugar, as pessoas já conseguiram ver o meu trabalho e entender um pouco sobre o Enzo e o Rafael Gualandi. […] Agora não é só mais um corpo. As pessoas já me conhecem, já entenderam quem eu sou e que tem muita coisa por trás. O corpo é só a casca, e se a casca é bonita e pode ser mostrada, por que não? Não colocam só nessa objetificação, apesar dela existir”.

Deborah Secco exibe boa forma na praia A atriz Deborah Secco e o esposo, o também ator Hugo Moura, foram flagrados na praia há poucos dias. Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o casal foi se refrescar e roubou a cena no local com tanta beleza. + Juliana Paes impressiona com look aberto e soltinho em ensaio em dia de calor Após mergulharem no mar, os papais de Maria Flor, de 8 anos. foram fotografados desfilando pela areia. A famosa se destacou ao surgir com um de seus biquíni pequenos. Com a roupa de banho minúscula, ela esbanjou sua curvas esculturais.