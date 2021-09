Rafa Kalimann sobre cancelamento: “Fui ameaçada de morte”

Reprodução/Instagram Rafa Kalimann no cenário do “Casa Kalimann”

Rafa Kalimann se emocionou ao falar do cancelamento que enfrentou na internet. A ex-BBB 20 comentou sobre o problema que teve ao compartilhar um vídeo do pastor Claudio Duarte, que diz ser contra o relacionamento homoafetivo.

Em entrevista ao podcast PodDelas, Rafa foi perguntada sobre o tempo que conseguiu ficar longe da internet, então, ela relembrou o fato. “Uma semana. É porque aconteceu uma coisa muito chata. Fui cancelada. Não fiquei off pelo cancelamento. Foi por um erro grande meu, que reconheci totalmente porque estava no modo automático”, ,contou.

“Quando você entra no modo automático, você deixa de ter percepções que normalmente você tem na sua vida. Então estava compartilhando coisas sem prestar atenção nas informações. As pessoas começam a te exigir tanto, que você esteja presente em tantas coisas, e eu não sei tudo. Acabei ferindo o outro, reconheço isso”, disse.

Em seguida, ela disse do vídeo de Claudio Duarte, em que ela e Caio Castro compartilharam nas redes sociais e foram cancelados por isso. “Compartilhei um vídeo, e até a primeira vez que estou falando sobre, de um pastor que falava sobre casamento gay, e a minha visão do vídeo foi muito diferente do que de fato o vídeo é. E reconheci isso imediatamente”, disse.

“Compartilhei ele, com a intenção de mostrar… Muito difícil falar (Rafa se emociona), justamente de quem usa a palavra para desrespeitar, e eu nunca vou concordar com isso. Então compartilhei o vídeo sem prestar atenção no contexto que de fato ele tem. E machuquei muita gente. Reconheço isso”, falou.

“Na hora que postei, meus amigos me ligaram… Não quero falar, não (Rafa se emociona novamente). Fiquei muito triste, porque na hora o meu desespero foi ter ferido as pessoas que amo, sabe? Foi muito ruim para mim viver aquilo, mas aprendi. Fui muito acolhida por meus amigos e busquei aprender ainda mais. Para ajudar de alguma maneira, tenho que ter propriedade para falar. Então errei nisso”, contou.

Depois, ela disse que chegou a ser ameaçada de morte no ocorrido.. “Foi muito pesado mesmo. É libertador falar sobre. É a primeira vez que resolvi falar”, declarou. Rafa também comentou sobre as polêmicas com Karol Conká, que chamou a cantora de “vazia”.

“Defendi a Thelma. Me senti no direito de defender porque o prêmio do BBB 20 foi da Thelma. Ninguém tem o direito de encostar nesse prêmio da Thelma. Fico revoltada. Defendi a Thelminha porque ver uma mulher falar aquilo de outra mulher me causou muita revolta”, disse.

“Aquilo foi no começo do BBB 21. Depois que saiu (a polêmica envolvendo Karol Conká e Rafa Kalimann). Foi uma situação engraçada porque eu estava lá no Projac, tinha acabado de encontrar com elas e saiu o áudio que a Karol soltou. As pessoas começaram a pegar o tuíte como se eu tivesse falado naquele momento… Tomei muito depois… Até hoje essa bomba está repercutindo. Por eu ter chamado ela de vazia… Peço desculpas se machuquei Karol Conká. Não tenho a intenção de seguir com isso”, disse.