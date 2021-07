Rafa Kalimann sobre atuar: “Não desisti de viver essa experiência”

Reprodução/Instagram Rafa Kalimann no cenário do “Casa Kalimann”

Solteira e vivendo novo momento da carreira após o fim do programa ‘Casa Kalimann’, na GloboPlay, Rafa Kalimann está só gratidão por tudo que viveu em seu primeiro trabalho na TV/Streaming e ainda garante que não desistiu da dramaturgia. Apontada como nova Grazi Massafera depois de sair do ‘BBB 20’, a influenciara digital e agora apresentadora vinha sendo cotada na Globo para fazer novelas, mas este é um dos projetos de sua trajetória profissional que ainda não vingaram. Ela garante não ter descartado a dramaturgia de seus novos projetos: “Eu não desisti de investir nisso, continuo investindo nos meus estudos, que acho que é o principal agora pra quando for e se for acontecer”, diz Rafa sobre atuar nas telinhas. Em entrevista à coluna, Rafa disse ainda que está aberta a conhecer novas pessoas e que, pra ela, ainda é um pouco difícil falar sobre sua solteirice, após término recente do namoro com o cantor goiano Daniel Caon.

Com o fim do programa, que rumo sua carreira deve tomar agora? Pretende continuar só como influencer ou ainda quer investir em projetos na TV/streaming?

O programa teve o último episódio dessa temporada nessa semana, com a Juliana Paes. Foi um programa de muita entrega, muito carinho, porque foi meu primeiro trabalho. Foi muito desafiador, mas foi muito bom ter vivido essa experiência. Eu acho que foi um bom começo, de muito aprendizado e eu tô muito feliz com isso. Mas ele não mudou em nada os meus planos, tudo que venho estudando, tudo que venho lapidando na minha carreira pra fazer acontecer. Como eu falei, esse foi o primeiro passo, tem muita coisa pra acontecer pela frente. Vou continuar trabalhando, estudando muito e criando muitos projetos pra fazer acontecer vários outros trabalhos. Acho que o mais gostoso de tudo na minha carreira como um todo, e não estou falando só de TV, mas também nas redes sociais, é a oportunidade que eu tenho de criar e recriar sempre inovando, trazendo coisas legais e diferentes e me colocando em grandes desafios, que eu acho que é o mais legal. Tem muita coisa, sim, pela frente. Muitos projetos… Eu não vou parar e o programa foi só o primeiro passo desses projetos.

Você chegou a se afastar um tempo das redes sociais por causa de críticas. Acha que a internet está muito tóxica? Como tem sido trabalhar como internet diante deste novo cenário em que os haters dominam?

Eu acho que a internet tem nos mostrado, principalmente no momento que a gente está, que ela tem um lado muito bom e importante. A gente tem visto movimentos que têm ensinado muito, uma corrente de apoio muito grande… Vemos como causas sociais, por exemplo, tomam uma proporção lindamente maior justamente porque tem a internet pra compartilhar, pra mostrar…. A gente vê que o nosso trabalho, pra muitas pessoas, conseguiu seguir nesse momento que estamos porque temos a internet. A gente pode estar próximo da nossa família, das pessoas que a gente ama mesmo à distância… Então tem, sim, esse lado muito bom. Porém tem um lado muito difícil, que é doloroso, muitas vezes mais doloroso pra quem critica do que pra quem é criticado. Às vezes a pessoa carrega uma dor tão grande… Eu já li comentários que não tinha nada a ver com a minha vida, de coisas que eu nem tenho e nem faz parte da minha rotina, mas que uma pessoa, por exemplo, me julgou, me criticou e eu fiquei sem entender. E aí, na hora de refletir se de fato não existe aquilo na vida daquela pessoa e ela precisou colocar pra fora de alguma maneira e me usou pra isso, o que é errado e não é justo, porque do lado de cá também tem um ser humano, entre muitos outros. Então acho que tem um lugar que está sendo duro e difícil de lidar. Porém, o lado bom da internet, que é o que faz a gente permanecer ali, é muito maior. E eu tento focar nele. Eu fiquei, de fato, afastada das redes sociais um tempo, mas não foi nem pelas críticas, foi mais pra eu me reconectar comigo mesma. A gente recebe tanta projeção e expectativa devido à nossa exposição, que muitas vezes a gente vai se moldando a essas expectativas que acabam criando em cima da gente. Então precisei colocar o pezinho no freio pra me reconectar comigo mesma. Acho que isso é essencial e faço sempre. É essencial pra gente não perder o propósito de estar ali.

Você estava bem cotada pra fazer novelas. Alguns até te viam como a possível nova Grazi Massafera. Você não quis investir na dramaturgia? Percebeu que não era isso que você queria? O que rolou para que você não investisse nessa carreira?

Não rolou nada. Eu continuo estudando bastante. Acho que isso não é algo que eu e nem ninguém precisa ter pressa, até porque é uma profissão que demanda muito estudo e muita entrega. Mas eu não desisti de viver essa experiência. Não sei quando e como isso vai acontecer, não tenho ansiedade pra ver isso acontecer, mas eu acho que esse processo de preparação é tão gostoso quanto. É um processo de descobertas todos os dias. Eu aprendo e assisto uma coisa nova, tenho uma percepção diferente… Então eu acho que é tão valioso quanto de fato viver. E eu não estou com pressa de viver isso, porque essa caminhada está sendo muito gostosa. Então, eu não desisti de investir nisso, continuo investindo nos meus estudos, que acho que é o principal agora pra quando for e se for acontecer. Se for da vontade de Deus, que seja pra acontecer da melhor maneira, da forma mais fluída, pra que eu supra as minhas próprias expectativas e entenda que o que estou fazendo diante desse trabalho na dramaturgia, que é algo que, de fato, eu estou dando o meu melhor.

Participaria de um novo reality show?

Não me vejo fazendo outro reality. Acho que a experiência do BBB foi tão incrível e tão intensa que eu tô feliz com ela. Tenho tanto orgulho dessa experiência que acho que tá bom eu ter vivido isso. Então não me vejo vivendo outro reality show. Pode ser que no futuro, sim. Não sei… Mas hoje não me vejo fazendo outro, não.

Como anda a vida de solteira? O que tem feito?

Eu tô num momento que estou com um olhar muito íntimo comigo mesma. Eu precisava disso, de certa maneira. De ficar muito comigo, de me entender, me perceber, me questionar… Acho que consegui ressignificar isso de uma maneira muito linda. Tô leve, sabe? Conseguindo me reconectar com a menina que tem aqui dentro. Eu acho que tem horas que a vida te pede pra buscar a menina que mora dentro da gente. Acho que é isso que tô conseguindo fazer e de uma maneira bem linda e leve, sem pressão minha comigo mesma e nem nada do tipo. Eu acho que a gente tem tudo pra usar de momentos que são delicados na nossa vida, que são decisões muito difíceis pra ressignificar e trazer pra um lugar de descoberta, enfim… Ainda é difícil falar sobre isso…

A fila já andou novamente ou está tirando um tempinho pra você?

Eu acho que tem horas que a vida te pede pra se conectar e respeitar esse tempo com você mesma, sabe? Eu projeto muito a minha vida. E não tô nem falando só de relacionamento, mas também de trabalho, da minha família, das minhas relações, das minhas ações sociais e acabo deixando a Rafa um pouco de lado. Mas a gente tem que resgatar isso e entender que a gente tem que olhar pra gente e ter um tempinho focada a fazer isso. Então eu tô nesse tempinho agora. Também não estou completamente fechada a conhecer outras pessoas. Eu acho que é muito lindo estarmos abertos a viver novas experiências, conhecer pessoas diferentes… Acho que tem sempre algo muito legal a nos ensinar, mas meu foco, hoje, não é esse.

Teremos novidades de Rafa em breve? Quais?

Agora eu acabei de anunciar que eu entro, além de embaixadora, que eu já era, como cocriadora de Brahma, então agora faço parte do time de criação junto com a Ambev. Isso é muito legal, porque é um universo que eu amo muito. A gente já está trabalhando nisso há um tempo. A minha marca de roupa eu já venho com a terceira coleção agora, que também está sendo um sucesso e está sendo uma grande descoberta pra mim, porque eu amo. Entre outros projetos vindo por aí.