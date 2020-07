Rafa Kalimann relata crise de ansiedade após tentarem fotografar sua casa

Reprodução/Instagram Rafa Kalimann fala com o iG sobre o “BBB 20” e vida pessoal

Rafa Kalimann fez um desabafo em seus stories nesta quarta-feira (15). A ex-participante do “BBB 20” conta que pessoas têm entrado no condomínio onde ela e a família moram e ido até o portão de sua casa fotografar o interior do imóvel. A situação tem desencadeado crises de ansiedade em Rafa, que evita ficar na parte externa de sua própria casa.

“Está acontecendo uma situação chata. Estou tremendo. Sempre que acontece me dá crise de ansiedade, e é uma coisa que tento controlar muito. Já passei por pânico e outras coisas, e faço o que posso para que o gatilho não venho. Desde que saí do programa, a gente tem periddo muito a privacidade. As pessoas vêm no condomínio, portão de casa e tiram fotos da gente aqui dentro”, começa Rafa.

“Eu sei que eu compartilho a minha vida, mas tem um limite. Porque não sou só eu que moro aqui. Chegou ao ponto das minhas primas não quererem tomar sol porque elas ficam sem graça de usar biquíni dentro da minha casa. Os vizinhos tiram fotos e corretor que traz pessoas para mostrar casas no condomínio, vem à minha casa [e mostra] como se fosse ponto turístico”, continua.

Ela ainda conta que o desespero foi tanto que precisou trocar o portão do imóvel. Por fim, Rafa pede que as pessoas tenham bom senso: “Não queria perder a liberdade no lugar que eu mais amo no mundo”.