Rafa Kalimann ganha dez vezes mais, mas web sentem falta de “fada sensata”

Rafa Kalimann

O expressivo número de 16 milhões de seguidores tornou o perfil de Rafa Kalimann no Instagram um dos mais atraentes para marcas que estão de olho no mercado digital. O que fez a influenciadora ter na sua conta bancária muito mais do que o prêmio de R$ 1,5 milhão caso fosse vencedora do ” BBB 20 “.

“Minha vida financeira mudou muito, passei a ganhar dez vezes mais do que ganhava há um ano. A minha responsabilidade sobre isso aumentou muito”, disse ela durante uma live com a operadora de investimentos da qual é garota-propaganda.

Para se ter uma ideia, Rafa Kalimann cobra por publipost cerca de R$ 50 mil, com direito a falar sobre o cliente também nos stories e fazer marcações. Ela ainda tem parcerias pagas, que pagam um pouco mais dependendo do pacote fechado. Só entre o início de julho e agosto, a ex-BBB promoveu dez marcas diferentes, faturando por baixo, só com esta rede social, R$ 500 mil.

Há quatro anos, Rafa Kalimann cobrava pelo mesmo serviço em seu feed do Instagram, R$ 3 mil. Quando entrou no “Big Brother Brasil” essa propaganda passou a custar R$ 14 mil, já que a popularidade da mineira só aumentava. Aliado ao valor de nercado da sister, estava o engajamento social.

O trabalho missionário na África aproximou Rafa das causas sociais e do discurso de empatia que norteou a edição deste ano. Há dois meses, ela inaugurava um novo canal de comunicação no YouTube. Mas como a blogueira nunca foi exatamente produtora de conteúdo, não deslanchou na plataforma. O primeiro vídeo tem quase 2 milhões de visualizações. Os mais recentes não passam de 200 mil, são quase todos curiosidades sobre ela mesma, e isso fez com que seguidores e fãs começassem a questionar por onde anda a fada sensata.

No momento, porém, Rafa Kalimann está envolvida com a preparação para estrear como atriz na Globo e sua porção mulher de negócios. Em breve, ela abre dois escritórios para gerenciar sua carreira. Um em Uberlândia e outro em São Paulo, projetados por uma empresa de arquitetura, em bairros nobres das duas cidades.

Além disso, decidiu reformar a chácara que abriga a família em Goiânia, tranformando numa “mansão de campo”, e está se mudando para outra cobertura na capital paulista, um imóvel duplex, com vista de tirar o fôlego na área nobre do Jardins. Lá será a sede do novo império da jovem milionária de 28 anos.