Rafa Kalimann é pedida em namoro com buquê gigante, fogos e música autoral

Na noite da última segunda-feira (9), depois de fazer um passeio de barco em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, em companhia do músico Daniel Caon , a ex-“BBB” e influenciadora digital Rafa Kalimann foi oficialmente pedida em namoro. O pedido teve direito a música autoral composta por Caon especialmente para a ocasião, com letra sobre a história do casal, além de um buquê de rosas gigante e fogos de artifícios que deixaram o pedido escrito no chão.

Os dois, que se conheceram há sete anos e só voltaram a se encontrar depois que Kalimann saiu do “BBB”, já estavam sendo vistos juntos há algum tempo, mas ainda não tinham oficializado a relação. Na música que Caon compôs, ele narra: “Tem passado que não passa, tem sentimento que não morre dentro da gente e tem amor que começa de trás para a frente”. A música ainda faz uma referência a participação dele na casa de vidro do ” Big Brother Brasil “, concorrendo para entrar no programa, onde encontraria Kalimann. “Quase que a gente para na TV, mas me tiraram nesse paredão”. O público escolheu Daniel Lenhardt, que também estava na casa de vidro, ao invés de Caon para continuar no programa.

Sobre o pedido de namoro, a influenciadora publicou nas redes sociais os vídeos que Caon gravou do momento, com a reação dela, e escreveu: “Em estado de choque. Ele fez uma música com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é @danielcaonoficial”.