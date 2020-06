Rafa Kalimann é criticada ao fazer festa de São João durante pandemia

Instagram / Rafa Kalimann Ex-BBB publicou foto do arraial nas redes sociais

A Ex-BBB Rafa Kalimann se tornou um dos assuntos mais comentados do twitter na manhã deste sábado (20) após publicar fotos de uma festinha particular de São João realizada na chácara dela, em Goiânia, no meio da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Leia também

Nas redes sociais, Kalimann publicou uma foto vestida de noivinha diante de uma decoração temática. Em uma das imagens, ela está com os sobrinhos. “Fizemos um arraial aqui em casa para eles. A Soso já mostrou que a nossa festinha promete, o Gabriel não entendeu muito”, brincou a ex-BBB.

“Rafa kalimann é burra ou nao entendeu que ta acontecendo uma PANDEMIA com um recorde de 1 MILHÃO DE CASOS de covid?”, questionou uma internauta. Ao longo do dia, porém, Kalimann publicou alguns vídeos de parentes montando a festinha.

Alguns internautas informaram, porém, que a família dela mora com ela no local. “a Rafa Kalimann fez uma festa na casa DELA com a família DELA que está de quarentena com ELA e toda a decoração foi feita por ELES. Na casa não tem ninguém ALÉM da família que ja estava de quarentena antes do BBB”, afirmou uma das internautas.

Veja, abaixo, alguns dos cliques da ex-BBB:









Em nota, a assessoria da influencer explicou que a festa não rompeu com nenhuma orientação da OMS e que se restringiu à família.

“A assessoria de imprensa de Rafa Kalimann esclarece que a festa junina realizada em sua chácara, em Goiânia, não rompeu com as restrições de aglomeração indicadas pela OMS durante a pandemia. Durante a sexta-feira (19), a influenciadora mostrou em seu Instagram toda a preparação e os bastidores da decoração do arraiá, realizada por e somente entre sua família, que também reside na chácara. Rafa Kalimann se solidariza pela situação que o país enfrenta no combate ao coronavírus e está em isolamento. Rafa, inclusive, participou de ações concretas, doando todo o prêmio que recebeu pela segunda colocação do BBB20 para uma instituição voltada para o apoio à famílias que precisam de ajuda neste momento”.