Rafa Kalimann conta suas tendências preferidas de maquiagem para 2024

Reprodução/Divulgação Rafa Kalimann conta seus segredos de maquiagem

Em comemoração ao final do ano, a Maybelline realizou um evento com os principais produtos e dicas de maquiagem, nesta quinta-feira, (7), no Tettinho Housi, em São Paulo e contou com a presença da influenciadora Rafa Kalliman, que compartilhou suas dicas e principais tendências de maquiagem para 2024.

Além de muito glamour e inspiração, o evento teve um super aula de maquiagem com a expert Danielle Castro, da Escola Madre, que mostrou vários truques, usando os produtos da linha.

Em entrevista exclusiva com o iG Delas, Rafa contou como é sua rotina com a maquiagem e disse que o passo fundamental é a hidrtação. “Eu começo sempre com a hidratação. Posso passar zero make, mas a hidratação está todos os dias na minha rotina. eu estou fazendo muito maquiagem, principalmente por conta do meu trabalho, mas estou sentindo que chegando nos meus 30 anos, quero usar menos produtos, só o que for essencial para minha pele”, disse.

A influenciadora também citou alguns produtos que são indispensáveis na sua necessaire. “São muitas coisas que não podem faltar, mas entre elas, um bom gloss, um blush e uma máscara de cílios, que dão um glow na face”, completa.

Rafa listou algumas tendências que anda seguindo e que gostaria de usar em 2024, preferindo algo mais natural. “Eu estou muito na vibe do marrom, puxando muito pro outono quente. Acho que funciona muito bem para minha pele. Acho que o cotorno dos lábios seguiu muito bem este ano e acho que ano que vem vai entrar mais para as tendências, trazendo algo mais clean, mas ao mesmo tempo dando destaque para a boca”, finaliza.





Fonte: Mulher