Rafa Kalimann conta que descobriu traição do ex pela amante: “Muito difícil”

A ex-BBB Rafa Kalimann resolveu falar abertamente da traição do ex-namorado, o sertanejo Rodolffo. Em um papo com a apresentadora Ana Hickmann em seu canal do YouTube, a vice-campeã revelou que foi difícil superar a separação e revelou se voltaria ou não com o cantor, já que agora são amigos.

Reprodução/Twitter Rafa Kalimann descobriu que estava sendo traída pela amante





Ao ser questionada sobre como descobriu a traição, Rafa Kalimann foi direta: “A mulher me mandou [mensagem] contando, mas assim, só para você entender melhor, foi um erro muito grande dele, só que depois a gente acabou criando uma amizade e um carinho muito grande em respeito a todos os momentos bons a gente viveu.

Rafa acredita que Rodolffo aprendeu com seu deslize. “Ele errou pra caramba, ele reconhece isso, eu já perdoei, tanto que eu falo disso com naturalidade. Já perdoei, segui com a minha vida, ele seguiu com a dele. Acho que aprendeu a lição, eu falei para ele: ‘A próxima pessoa com quem você estiver, não faça mais isso’. Então eu acho que está tudo bem”, contou.

Mesmo sendo amiga do ex-namorado, a ex-BBB deixou claro que não voltaria com ele. “Não tem [como], o mais difícil a gente passou, que foi esse momento de separação, sabe? Digerir e lidar com o fato da gente estar longe, porque separar é muito ruim, pelo amor de Deus, gente, até passar por esse ‘luto’ da separação é muito difícil, então eu já passei pelo momento mais difícil, não quero voltar não”, enfatizou.