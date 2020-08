Rafa Kalimann assina hoje o divórcio com sertanejo Rodolffo

Reprodução Rafa Kalimann e Rodolffo





Rafa Kalimann se separou de seu ex-marido, o sertanejo Rodolffo, há dois anos, após descobrir traição do cantor, mas até agora os dois ainda não assinaram a papelada do divórcio. Rafa e Rodolffo devem ir nesta segunda-feira (10), no fim da tarde, a um cartório em Goiânia para finalmente conseguirem se divorciar.

Eles estão tentando fazer esse divórcio acontecer de forma amigável há dois anos, mas o advogado contratado para resolver esta questão acabou atrasando tudo. Por conta disso, os dois decidiram ir juntos assinar os papeis para sanar de vez a pendência em questão. Ainda no ‘BBB20’, Rafa chegou a comentar com a amiga e advogada Gizelly Bicalho sobre o ‘bolo’ que levou de seu advogado no andamento do divórcio.