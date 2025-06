Rafa Brites posa com cabelão e declara que ficou identica à Shakira: ‘Shakirona’

Rafa Brites compartilhou com os fãs no Instagram o resultado de uma produção com cabelo volumoso e ondulado e make marcada, nesta quinta-feira (19).

Satisfeita com o resultado, ela disse que se achou parecida com a cantora colombiana Shakira. “Shakirona”, afirmou, a famosa no campo de comentários.

“Maravilhosaaaa❤️❤️❤️❤️ Como sempre”, disse uma seguidora. “Amooo um cabelonnn”, disse outro. “Linda demais esse cabelo tá incrível “declarou outro. Confira: