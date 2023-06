Rafa Brites dá dica para transar sem incômodo na cicatriz da cesárea

Reprodução/Instagram Rafa Brites conta segredo para transar sem incômodo na cicatriz da cesárea

Rafa Brites usou as redes sociais nesta quinta-feira (8) para relembrar o ensaio que fez de lingerie exibindo a cicatriz da cesárea . A apresentadora, que é mãe de Rocco, de 6 anos de idade, e Leon, de 1, ainda revelou o segredo que usa para “namorar” com marido , o jornalista Felipe Andreoli.

“Foi minha a ideia de mostrar a cicatriz da cesárea em uma campanha de lingerie. Muitas pessoas acham que me importo tanto com essa cicatriz pela parte estética, mas só quem tem uma cicatriz hipertrófica e queloide sabe o quanto puxa, arde e incomoda na calça jeans”, disse Rafa.

Na sequência, ela revelou o truque que usa na hora do sexo : “Inclusive, para namorar, me sinto melhor com uma fita adesiva segurando, porque ‘roça’, né, gente?! Foi muito legal falar sobre isso e ouvir tantas mulheres também”.

Nos comentários, a publicação dividiu os internautas. “Eu já acho totalmente desnecessária essa exposição, mas cada um é cada um, graças a Deus”, afirmou uma seguidora. “Só diz ser desnecessária a exposição quem não tem cicatrizes e queloide. Quem tem sabe o quanto pode ser incômoda e causar vergonha se for em local muito visível. Para mim, que tenho várias, é muito legal ver alguém tratar desse assunto de forma tão leve”, rebateu outra.

