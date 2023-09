Radar na BR consegue multar carro a até 1,2 km de distância

Portátil e em formato de pistola, aparelho ajuda a coibir excesso de velocidade

Uma novidade tecnológica tem ajudado a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) a coibir uma das principais causas de acidentes graves: o excesso de velocidade. As informações são do Tribuna on line.

Portátil e em formato de pistola, o novo equipamento é capaz de multar até 30 carros por minuto e consegue alcançar veículos a até 1,2 km de distância, superior aos cerca de 800 metros alcançados pelo radar portátil convencional.

Ao todo, foram adquiridos oito radares em novembro do ano passado, que entraram em operação em janeiro deste ano.

Eles estão espalhados pela sede da PRF-ES e pelas quatro delegacias da polícia, localizadas em Viana, Serra, Guarapari e Linhares. Na sede, o equipamento é utilizado em operações específicas, enquanto nas delegacias o uso é diário.

“Esse radar é usado cirurgicamente nos pontos com maior acidentalidade no Estado, em especial devido ao excesso de velocidade. Com base em levantamentos do Núcleo de Prevenção a Acidentes, sabemos o dia da semana, horário e local onde mais acontecem acidentes graves por excesso de velocidade”, explicou o chefe substituto da Delegacia da PRF-ES na Serra, Waldir Soares.

Operado pelos agentes, o equipamento consegue captar 30 frames, ou seja, imagens registradas, por minuto, o que possibilita estabilizar o movimento do veículo que está trafegando em alta velocidade e identificar a placa.

Para o superintendente da PRF-ES, Wemerson Pestana, a tecnologia tem ajudado na fiscalização. “Por ser um radar de última geração e de alta tecnologia, ele contribui muito para o aumento da fiscalização e da punição aos infratores que insistem em exceder a velocidade da via, causando mortes nas estradas”.

De acordo com a PRF-ES, os radares portáteis, sejam de modelos antigos ou os mais modernos, já registraram 18.273 multas de janeiro a setembro deste ano.

Como prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o excesso de velocidade pode levar a multas, perda de pontos na carteira e até a suspensão da habilitação, dependendo da gravidade.

Se a ultrapassagem for superior a 50%, a infração é considerada gravíssima, sendo punida com sete pontos na carteira, multa de R$ 880,41 e suspensão da habilitação.

Quando o condutor ultrapassa o limite em até 20%, a infração é média, com perda de quatro pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 130,16. Já os excessos de 20% a 50% são considerados graves, levando a cinco pontos e multa de R$ 195,23.