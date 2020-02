“Racismo é veneno da sociedade”, diz Merkel após massacre na Alemanha

arrow-options Polícia de Cardiff Tentativa de assalto aconteceu perto de caixa eletrônico.

Um idoso de 77 anos protagonizou um episódio curioso ao ser abordado por um assaltante na cidade de Cardiff, no País de Gales . Além de não entregar o dinheiro, o homem, identificado como Trevor Weston, começou a lutar contra o ladrão, espantando o criminoso.

O episódio aconteceu na frente de um caixa eletrônico. O idoso , que é motorista de ônibus aposentado, havia acabado de sacar 20 libras esterlinas (cerca de R$ 220) quando foi abordado pelo ladrão . Ele resistiu, ergueu os punhos e começou a desferir golpes como um boxeador. Confira:

?️ CCTV of attempt robbery: Appeal for info 77-yr-old man bravely fights off suspect who was demanding cash & bank cards. ?️Colchester Avenue

⏰6am

?05/02/2020 Recognise the suspect? Pls contact 101 or @Wales_CS quoting ref: *043939. #swpDetectives #keepingCardiffsafe ^ajh pic.twitter.com/2s8V1VUq17 — South Wales Police Cardiff (@SWPCardiff) February 18, 2020





Surpreso com a reação de Weston, o ladrão começou a lutar com o idoso. Porém, após levar alguns socos, se afastou do local e fugiu sem levar nada da vítima.