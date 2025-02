Racing atropela o Botafogo e conquista a Recopa Sul-Americana

Em uma noite de pouco brilho para o Botafogo, a equipe carioca foi superada novamente pelo Racing, desta vez por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, ficando com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Com gols de Zaracho e Zuculini na etapa final, o time argentino fechou o placar agregado em 4 a 0, consolidando seu domínio sobre o Glorioso.

O Jogo

O confronto começou com o Botafogo tentando pressionar, mas o Racing demonstrou organização defensiva e ofensiva desde os minutos iniciais. Logo aos 4 minutos, um erro na saída de bola do Botafogo permitiu que Salas providenciasse uma defesa importante de John. A equipe carioca, controlando a posse de bola, enfrentava dificuldades em criar oportunidades de gol e ainda sofreu ameaças constantes dos argentinos.

Os visitantes chegaram com perigo várias vezes durante o primeiro tempo, enquanto o Botafogo conseguiu sua primeira chance apenas aos 39 minutos com Alexander Barboza. Seu cabeceio parou em uma defesa impressionante de Arias, com a bola ainda batendo no travessão. No entanto, o primeiro tempo terminou em igualdade, cenário satisfatório para o Racing, que manteve controle defensivo sobre os alvinegros.

O segundo tempo viu o Racing assumir o jogo com maior intensidade. Aos 4 minutos, Zaracho desempatou a partida com um chute preciso dentro da área sem chance para o goleiro John. O cenário ficou ainda mais desafiador para o Botafogo, que se demonstrou abalado e pouco produtivo ofensivamente.

Aos 24 minutos, veio o golpe final: após bonita troca de passes, Zuculini ampliou a vantagem para o Racing com um gol dentro da área. Com isso, o Botafogo perdeu o ímpeto e demonstrou apatia em campo, deixando o Racing dominar as ações até o apito final.

Perspectivas para o Botafogo

O técnico português Renato Paiva, recém-acertado com o Botafogo e presente nos camarotes, observou sua nova equipe na esperança de compreender os ajustes necessários. O Botafogo agora dispõe de um mês até sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras em São Paulo, que ocorrerá no final de março. Esse período será crucial para Renato Paiva implementar suas ideias e tentar reverter o início de temporada conturbado do time alvinegro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 RACING

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27/02/2025

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Cartões amarelos: Gregore, Jair e Alexander Barboza (Botafogo); Vietto, Nardoni e Martínez (Racing)

GOLS: Zaracho, aos 4′ do 2º T; Zuculini, aos 24′ do 2º T; (RACING)

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mate Ponte), Alexander Barboza, Jair e Alex Telles; Gregore (Rwan Cruz), Marlon Freitas e Jefferson Savariano (Newton); Artur (Jeffinho), Igor Jesus e Matheus Martins (Kayke). Técnico: Cláudio Caçapa

RACING: Gabriel Arias, Di Cesare (Conti), Colombo e Quirós; Martirena (Mura), Nardoni, Zuculini (Almendra) e Gabriel Rojas; Luciano Vietto (Zaracho), Maximiliano Salas e Adrián Martínez (Solari). Técnico: Gustavo Costas

Fonte: Esportes