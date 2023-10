Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15 após agressão

A jornalista foi desclassificada do reality rural após agredir a participante Jenny Gontijo

Rachel Sheherazade foi oficialmente expulsa de A Fazenda 15 após agredir Jenny Gontijo durante uma briga entre as peoas, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (19).

Tudo começou quando Jenny, que é a fazendeira da semana, delegou as tarefas aos peões e escolheu Rachel para cuidar das ovelhas. A decisão desagradou a jornalista, que alegou estar sem condições físicas e se recusou a tratar dos bichos. A comanante também se negou a cumprir a obrigação e a casa foi punida, ficando 48 horas sem gás.

As peoas então tiveram uma breve conversa soibre o ocorrida, posteriormente Rachel decidiu finalmente fazer a tarefa com a juda de Lucas Souza. Minutos depois, Jenny surge na área dos animais afirmando que cuidaria das ovelhas com Márcia Fu, e as duas acabaram brigando.

O PlayPlus cortou o sinal das câmeras no momento da treta. Os ânimos se acalmaram, as imagens voltaram ao normal, mas Rachel foi chamada pela produção e recebeu a notícia de que foi expulsa de A Fazenda 15. A produção anunciou a decisão aos demais peões e Lucas Souza e Kally Fonseca se revoltaram, alegando que a amiga fora injustiçada. Vale lembrar que, com a saída da jornalista, a roça da semana foi cancelada.

🚨 Confira o momento que os peões leem o recado informando que a Rachel foi expulsa do programa. #AFazenda pic.twitter.com/rvR4tAhIlw — Dantas (@Dantinhas) October 19, 2023