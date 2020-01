Rachel Sheherazade diz sofrer ataques de aliados de Bolsonaro: “violento”

A modelo Ana Carolina Jorge , que veio a público expor o apresentador Marcos Mion de estar ‘cantando’ ela por mensagens no direct do Instagram, se diz estar arrependida com toda essa repercussão do caso.

Reprodução/Instagram Ana Carolina Jorge





Em entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT , a modelo afirmou que não quer se promover com toda essa história e voltou a falar sobre o machismo .

“Se eu pudesse fazer algo diferente, eu teria apagado o nome da pessoa, porque eu acho que desviou o foco da mensagem. Aquilo que eu queria passar acabou sendo perdido porque as pessoas focaram muito no famoso, e disso eu me arrependo. Não é o foco que eu queria dar, isso não é pessoal”, disse Ana Carolina sobre o suposto caso com Marcos Mion .