Racha em Barra de São Francisco: PT, PSB e Cidadania fora da aliança com o Podemos

Se esperava sair com sua candidatura natural à reeleição fortalecida, o prefeito Alencar Marim (Podemos) saiu frustrado da reunião de pré-candidatos em Barra de São Francisco, realizada na noite de terça-feira (16). Do encontro foram excluídos PSD, PTB, PSDB e Republicanos, reunindo os pré-candidatos e dirigentes do MDB, PSB, PP, PT e Cidadania, além do partido do prefeito.

Das seis siglas participantes do encontro, parece só terem sobrado, por enquanto, o MDB, de Rodrigo Turini, e o PP, de Juvenal Calixto, em torno do Podemos. Valmiro Saar, do PSB, partido do governador Renato Casagrande, disse que a sigla deverá compor na chapa do policial militar Marcelo Firmino, do Cidadania.

De acordo com pessoas que participaram do evento, ouvidas pela FA Notícias, a fala mais contundente veio do PT, partido pelo qual Alencar Marim se elegeu em 2016, graças a uma ampla aliança articulada pelo deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), que pouco mais de um mês antes do pleito retirou a candidatura de Valdeles Cavalcante e colocou seu grupo para apoiar Alencar, garantindo-lhe uma vitória contundente contra Luciano Pereira, que tentava a reeleição.

Em 2012, também pelo PT, Alencar Marim havia sido candidato a vice-prefeito na chapa de Enivaldo dos Anjos (PSD), quando perderam por pouco mais de 400 votos. Porém, em janeiro deste ano, o prefeito desligou-se do PT e, dentro do prazo de habilitação para a reeleição, filiou-se ao Podemos, da senadora Rose de Freitas.

Mário Agapito, pré-candidato petista, teria causado o maior “climão” na reunião ao ser duro e dizer que em nenhuma hipótese o PT se alinhará a Alencar Marim, por considerar que o partido foi traído por ele. Apesar das tentativas de ligações e mensagens por aplicativo, a redação do FA Notícias não obteve retorno de Agapito para falar do assunto. Também Valmiro Saar não retornou às tentativas de contato.

Com isso, configura-se uma disputa no município, nas eleições de 2020, com uma chapa formada pelo grupo dos quatro excluídos da reunião, mais a chapa de Alencar, a do PT e a de Cidadania-PSB. No grupo formado por PSD, PTB, PSDB e Republicanos estão colocadas duas pré-candidaturas: as do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), que já foi prefeito entre 1989-92, e de Gustavo Lacerda, ex-diretor do Hospital Estadual DR Alceu Melgaço Filho.

Marcelo Firmino (Cidadania) – Foto: Foco Capixaba