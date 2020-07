Raça Negra, Leonardo e mais: Confira a programação das lives desta semana

A modelo Ivy Moraes, que foi uma das participantes da vigésima edição do Big Brother Brasil, voltou a sensualizar nas redes sociais. Seguida por nada menos que 3,8 milhões de usuários no Instagram, a bela surgiu em uma foto ousada tirada na beira da piscina. O detalhe que mais chamou a atenção na imagem foi que a ex-BBB decidiu fazer topless e cobriu os seios usando um dos braços e seus cabelos.

“Muitas vezes, a paz que você procura está no fod*-se que você não diz. E vamos de frase que faz todo sentido e de foto nova, porque o ensaio ficou pronto”, disse a famosa, que margou o fotógrafo responsável por fazer o ensaio. A postagem ultrapassou a marca de 270 mil curtidas, além de receber muitos comentários repletos de elogios para Ivy.

Um perfil que serve como fã-clube da ex-participante do BBB, por exemplo, demonstrou todo o seu amor para a moça. “Se olhar assim pra mim eu morro”, brincou. “Meu Deus, maravilhosa demais!”, afirmou outra. “Coisa mais linda do mundo!”, garantiu uma terceira usuária da rede social.

Arrependimentos no BBB20

Ivy Moraes conversou recentemente com seus seguidores sobre sua passagem pelo BBB20 e comentou que faria algumas coisas de forma diferente se fosse possível. “Eu não teria bebido o quanto que bebi e teria falado menos. Eu sou uma pessoa muito faladeira, falo tudo o que vem à cabeça e deveria pensar melhor para falar. Afinal, quando a gente age por impulso, fala sem pensar, sem saber, pode acabar machucando e ferindo outras pessoas”, afirmou.

Ela ainda disse que participaria de outro reality show no futuro, nas não agora. Na sequência, comentou que segue em contato com alguns ex-BBBs, principalmente Daniel Lenhardt. “Falo muito com o Dan, quase sempre, por chamada de vídeo, WhatsApp. Eu sou muito fiel as minhas amizades e tenho certeza de que vai ser para sempre”, finalizou.

Veja a publicação original no Instagram:

(*Entretê by Spin OFF)