R$8 milhões em celulares de marcas como Xiaomi são apreendidos pela Receita

Emmanuel Macron , presidente da França, voltou a dizer, nesta segunda-feira (29), que as negociações do país com o Mercosul estão interrompidas.





Desde que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia foi assinado , em junho do ano passado, a França tem sido contrária devido às questões ambientais. A implementação não efetiva do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas é um dos motivos, e o governo brasileiro tem sido um grande alvo de reclamações dos franceses.

“Parei completamente as negociações (com o Mercosul) e os últimos relatórios que nos foram submetidos me asseguram da minha decisão”, disse Macron, de acordo com o G1.

Também nesta segunda-feira, o presidente francês prometeu investir €15 bilhões nos póximos dois anos na transição ambiental da economia do país.

Para o acordo entre Mercosul e União Europeia entrar em vigor, todos os países envolvidos precisam aprová-lo .