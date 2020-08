R$ 10 MILHÕES | Casagrande inaugura obras conquistadas por Enivaldo em Barra de São Francisco

Por causa da pandemia da Covid-19, não pode haver aglomeração de pessoas, por isso, nesta quarta-feira (12), às 15h30, por meio de vídeo conferência, o governador Renato Casagrande (PSB) vai oficializar a entrega a Barra de São Francisco de mais de R$ 10 milhões em obras realizadas em convênios conquistados pelo deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) para a cidade. Foram quatro contratos celebrados com a municipalidade.

“São obras importantes de infraestrutura urbana, que vinham sendo reclamadas pela cidade e que, agora, estão sendo entregues pelo governador que mais deu atenção ao nosso município, possibilitando preparar Barra de São Francisco para o futuro próspero”, disse Enivaldo.

As obras foram realizadas no Centro, na Vila Luciene e no Bairro Vaquejada, onde foram feitos os maiores investimentos: Convênio nº 010/2013, no valor de R$ 2.340.90,71 para drenagem e pavimentação no Clube Vale do Sol, Presidente Delfim Moreira, Presidente Eptácio Pessoa, Emiliana Gomes de Moraes, situadas no Bairro Vaquejada – 2; convênio nº 012/2013, no valor de R$ 3.391.436,08, para drenagem e pavimentação das ruas Henrique Fanti, Leonora do Carmo Xavier, Calixto Teixeira da Silva, Amiltom Moraes, Habel Prudente da Silva, Romildo Morete, Anísio B. de Moraes, Alaide da Silva Cabral e Projetada (junto ao posto de Saúde), situadas no bairro Vaquejada – primeira etapa.

No bairro Vila Luciene, será entregue a primeira etapa do convênio nº 011/2013, no valor de R$ 1.436.465,95, para drenagem e pavimentação das ruas Mariene Souza Costa, José Carlos Amorim, Joaquim Profiro, José Toledo, Valentino Bispo, João Lamas e Nadielli de Souza. Esta obra dá especial satisfação ao deputado Enivaldo dos Anjos: “O bairro Vila Luciene nasceu ainda na minha administração, entre 1989 e 1992, quando adquirimos a área e fizemos a distribuição dos lotes”.

E, não menos importante, o Convênio nº 034/2018, no valor de R$ 2.862.235,09, para drenagem e pavimentação da Avenida Carlo Valli e trecho da Rodovia do Contorno, na sede do município de Barra de São Francisco, criando uma nova opção de tráfego de veículos na saída para Ecoporanga, evitando o Centro da cidade.