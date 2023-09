Quiromassagem para desentupir nariz? Veja a cena que viralizou na Web

Vídeo bombou no TikTok em apenas dois dias

Um vídeo onde uma mulher recorre a uma quiromassagem facial para melhorar a respiração está viralizando nas redes sociais. Nas imagens, feitas pelo quiromassagista Elam Dávila, a paciente começa a sessão deitada na maca com o nariz entupido, aparentando ter algum tipo de problema respiratório.

Conforme divulgado pelo Metrópoles, ele faz uma série de manobras para estalar o nariz da mulher, utilizando uma toalha para pressionar cada lado da narina, ao mesmo tempo em que realiza massagens para aliviar a congestão nasal.

Apesar da paciente sentir desconforto em alguns momentos do vídeo, ela conseguiu respirar com mais facilidade ao final do procedimento. A cena chocou os internautas, acumulando mais de 26 milhões de visualizações e 18 mil comentários no TikTok em apenas dois dias (veja o vídeo abaixo).