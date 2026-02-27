Quinto Distrito de Vitória recupera aparelho celular furtado em estabelecimento comercial em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 5º Distrito Policial de Vitória, localizado no bairro Jardim Camburi, recuperou, nessa quinta-feira (26), um aparelho celular que havia sido subtraído em um estabelecimento comercial no dia 06 de janeiro do ano passado.

Após o registro da ocorrência, foram iniciadas diligências investigativas que resultaram na localização e recuperação do aparelho no bairro Tabuazeiro, em Vitória.

O autor do crime já foi identificado e indiciado pela autoridade policial. O bem foi devidamente restituído à vítima.

