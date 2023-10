Quinto avião da FAB com 215 brasileiros e 16 pets chega ao Brasil

Reprodução: GOVBR e FAB Aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da FAB, pousou às 1h45

O quinto voo da operação Voltando em Paz com 215 brasileiros repatriados e 16 pets chegou ao Rio de Janeiro às 1h45 da madrugada deste domingo (15). O pouso foi realizado no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. Com a chegada deste voo, já são 916 resgatados de Israel desde o início do conflito com o grupo extremista Hamas .

Segundo com o Planalto, as missões continuarão até que todos os 2,7 mil brasileiros que pediram para regressar ao país sejam repatriados. A previsão do Itamaraty é de que haja cerca de 15 voos no total. “Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, disse o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer.

Para definir a ordem de prioridade, a operação foca primeiro em brasileiros residentes no Brasil. Dentre estes, pessoas com deficiência, idosos, grávidas e grupos com menores de idade.

Ainda, a sétima aeronave da FAB usada na missão de repatriação decolou do Rio de Janeiro neste sábado (14). Trata-se de um KC-30 (Airbus A330 200), com capacidade para cerca de 210 passageiros. A previsão é que o avião volte ao Brasil na terça-feira (17), trazendo passageiros de Israel.

A sexta aeronave está destinada a buscar brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Neste momento, o avião VC-2, cedido pela Presidência da República, está em Roma, na Itália, de onde aguarda autorização para ir ao Egito.

“É na fronteira de lá [Egito] com Gaza que está sendo preparada a logística para que cerca de 20 brasileiros cruzem a passagem de Rafah por via terrestre para, na sequência, serem embarcados no voo de volta ao Brasil”, disse o Ministério das Relações Exteriores.

