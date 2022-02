Quinta e Sexta-feira de muitas multas e apreensões por militares do 6º Batalhão

A Quinta-feira (03) e o início da manhã desta sexta-feira (04) foram de muitas ocorrências que resultaram num saldo positivo quanto a apreensão de armas e drogas por policiais do 6° BPM em bairros do município da Serra.

Hoje (04), enquanto realizavam o moto-patrulhamento, os policiais receberam informações de que o gerente do tráfico da região de São Diogo estaria naquele momento realizando a contagem de entorpecentes e dinheiro. Os militares se deslocaram a fim de averiguar a procedência da denúncia e ao se aproximarem do local informado um homem correu para dentro de uma residência deixando cair uma sacola com 37 pinos de cocaína. O jovem conseguiu fugir, porém outras duas pessoas estavam na residência com outra quantidade de entorpecentes, sendo 153 pedras de crack e 26 buchas de maconha.

Na quinta-feira, em Barcelona, os militares abordaram um veículo que pouco tempo antes cidadãos tinham denunciado que um carro do mesmo modelo havia feito disparos de arma de fogo. Três pessoas estavam a bordo. Foi feita uma busca no interior do automóvel onde foi localizada uma arma de fogo de calibre e munições calibre 380 e sete buchas de maconha. Os três abordados foram detidos.

No mesmo dia, após uma tentativa de homicídio no bairro Planalto Serrano, os militares prosseguiram ao local a fim de tentar colher informações do ocorrido e em determinado ponto do bairro indivíduos com as mesmas características foram vistos, mas conseguiram fugir e não foram mais localizados, porém deixaram cair um carregador de pistola com 11 munições e um celular que foram apreendidos.

Já em Nova Carapina I, chegaram informações aos militares de que traficantes estariam realizando o corte de drogas em determinado endereço. Com a chegada das equipes os suspeitos conseguiram fugir. Foi solicitado apoio da equipe do K9, que utilizou a ajuda do cão farejador, que conseguiu localizar uma mochila contendo vários entorpecentes, que totalizaram em três tabletes de aproximadamente 1kg, 500g gramas em uma sacola e 298 buchas de maconha, 26 pedras de crack, quatro pinos de cocaína e uma balança de precisão.

Ainda na quinta-feira, no bairro em Serra Dourada II, uma equipe policial começou a seguir um veículo por sentir um forte cheiro de entorpecente. Ao passarem próximo a uma zona de mata um dos ocupantes desceu segurando uma sacola e correu mata adentro, sendo abordados dois passageiros que permaneceram no veículo. No caminho utilizado pelo suspeito que correu, os militares encontraram uma sacola contendo dois tabletes e 18 buchas de maconha, 18 papelotes e 28 mais 28 pinos de cocaína, 14 pedras de crack e um revolver calibre 38 com seis munições. Os dois abordados foram detidos.

Detidos e materiais foram encaminhados a Delegacia de plantão no município.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel ANDERSON LOUREIRO BARBOZA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]