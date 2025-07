Quindim de Nova Almeida pode se tornar patrimônio capixaba

Um conhecido sabor do balneário de Nova Almeida, na Serra, pode ser declarado patrimônio imaterial do Estado. Proposta do deputado Pablo Muribeca (Republicanos) coloca o “Quindim de Nova Almeida” no rol de marcas da cultura e da tradição capixaba.

Em mensagem de justificativa do Projeto de Lei (PL) 315/2025, o deputado explica que arquivos históricos e jornalísticos revelam o doce como uma tradição de mais de sete décadas, “o que eleva o charmoso balneário a se identificar diretamente com referida iguaria culinária”.

“Os registros apontam que o sr. Teobaldo Francisco assou sua primeira fornalha nos anos 1950, passando a cultura, a arte e o saber fazer de geração em geração, marcando o distrito de Nova Almeida como um espaço de fomento à cultura gastronômica, ponto de encontro na rota da doce gastronomia e referência na produção de doces artesanais”, relata o parlamentar.

O texto do PL 315 estabelece que o Poder Executivo estadual poderá fomentar, investir, incentivar, prestar apoios e fornecer colaborações para ações, eventos e movimentos que promovam o símbolo.

A matéria passará por análise das comissões de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Finanças da Assembleia.

Veja a tramitação da matéria

Fonte: POLÍTICA ES