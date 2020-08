Quina valendo R$ 700 mil: veja os números sorteados nesta sexta-feira

Reprodução Twitter Conta de Luciano Hang, dono da Havan, foi bloqueada nesta sexta por motivo judicial

Nesta sexta-feira (31), a conta no Twitter de Luciano Hang – fundador da rede de lojas de departamento Havan – foi “retida” por motivo judicial. “A conta de @luciano_hang foi retida no Brasil, e no mundo todo, em resposta a uma demanda legal”, diz o conteúdo dos tuítes e da bio no perfil de Hang.

Segundo as regras e políticas do Twitter, este tipo bloqueio de conta significa que a rede social foi obrigada a reter o Tweet original em resposta a uma exigência legal válida, como uma ordem judicial.

Ainda não há informações sobre os motivos judiciais que levaram ao bloqueio da conta nesta sexta. Hang é alvo do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF) e de uma outra investigaão no Tribunal SUperior Eleitoral (TSE) por impulsionamento de mensagens no Whatsapp.

Além disso, o empresário já perdeu um processo judicial contra o reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, por disseminar uma notícia falsa sobre o acadêmico. Na pena, ele teve de se retratar no Twitter e pagar indenização ao reitor.