Quina vai pagar mais que Mega neste sábado: veja os números sorteados

arrow-options Reprodução/Shutterstock Quina está acumulada e deve pagar R$ 4,2 milhões na próxima segunda-feira

A Quina , jogo da Caixa Econômica em que o apostador precisa acertar 5 números em 80 para levar o grande prêmio, sorteou neste sábado (21) o concurso 5.153.

Confira as dezenas: 28, 33, 38, 42, 69

Mas ninguém acertou os cinco números e o prêmio acumulou, pelo quarto concurso consecutivo e passou de R$ 3,2 milhões para R$ 4,2 milhões. O próximo sorteio da Quina acontece na próxima segunda-feira (23), às 20h.

Em último sorteio regular do ano, Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 2,5 milhões

Já a Mega-Sena não tem sorteio na próxima semana. As apostas podem ser feitas na Mega da Virada, cujo sorteio acontece no dia 31 de dezembro.

Mega da Virada



Desde 11 de novembro, a Caixa vende as apostas da Mega da Virada paralelamente às regulares, para quem busca concorrer ao prêmio mais aguardado da loteria no País, que neste ano está estimado em R$ 300 milhões e não acumula.

Você concorda? Deputados discutem criar um prêmio máximo para Mega-Sena

Para apostar na Mega da Virada, é preciso usar um volante exclusivo desse sorteio, que é disponibilizado pelo banco para as apostas presenciais nas lotéricas. A partir do dia 22 de dezembro, as lotéricas e os canais eletrônicos vão vender exclusivamente as apostas da edição especial com maior prêmio.