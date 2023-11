Quiet luxury na pele: a tendência de reversão de procedimentos

FreePik Exageros da harmonização: conheça a reversão de procedimentos estéticos que tem conquistado famosos

A atual tendência de artistas e influenciadores em reverter procedimentos estéticos reflete um novo momento na estética, impulsionado pelo movimento ‘Quiet Luxury’, ou luxo silencioso, em português. Essa mudança direciona as pessoas a evitarem excessos e ostentações, optando por uma estética mais natural e discreta.

A pressão para modificar aspectos do próprio corpo pode surgir da influência da mídia que promove estereótipos e insistem para que a pessoa se enquadre em um determinado padrão estético. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a quantidade de procedimentos realizados no Brasil no primeiro trimestre de 2022, teve um crescimento de 390% em relação ao mesmo período em 2021. Muitos pacientes, seja por escolha própria ou influência externa, submeteram-se a intervenções que alteraram drasticamente a estrutura natural da face, resultando em exageros perceptíveis.

Famosos conhecidos pela quantidade de procedimentos estéticos como Kim Kardashian e Courteney Cox, se renderam à retirada de preenchimentos e silicones, transmitindo um aspecto mais natural. A dermatologista Dani Menezes esclarece que nem todos os procedimentos podem ser desfeitos, aqueles que foram realizados à base ácido hialurônico são passíveis de reversão, porém outros materiais utilizados com o PMMA, permanecem na pele.

“Podemos realizar a reversão de alguns procedimentos a base de ácido hialurônico com a utilização da hialuronidase. No entanto, procedimentos com produtos definitivos, como o PMMA, apresentam desafios irreversíveis, podendo causar inclusive inflamações tardias e persistentes. Temos o caso emblemático do cantor Lucas Lucco e mais recentemente da influenciadora Gkay, que buscaram reverter tais procedimentos”, explica.

A especialista destaca a importância de evitar erros comuns que façam o paciente se arrepender, e que procedimentos mais naturais resultam de um conhecimento aprofundado da anatomia facial, da estrutura da pele e de uma conversa explicativa e realista sobre os resultados.

“Na nossa atuação na Clínica Áurea a realização de procedimentos mais naturais é resultado de um amplo conhecimento da anatomia facial e da estrutura da pele. É preciso um planejamento terapêutico individualizado, isso é essencial. Incorporando diversas técnicas, produtos e tecnologias, como laser, ultrassom microfocado, tudo de acordo com a real necessidade do paciente. Uma utilização de bioestimuladores de colágeno em vez de ácido hialurônico, por exemplo, para tratar a flacidez da pele, evitando resultados inestéticos.”

A dermatologista diz que o ideal é sempre priorizar a beleza única e individualizada, com procedimentos necessários e que realçam a estética de maneira discreta. “O ideal é o paciente prezar sempre em embelezar e rejuvenescer sem chamar a atenção pelos excessos. E caso tenha feito algo que se já não se identifica mais, consultar um profissional para ver qual o melhor tratamento a ser seguido.”

Dani enfatiza que uma pele bonita e viçosa são caminhos naturais e belos no processo de envelhecimento. “Essa tendência da ‘Quiet Luxury’ traz o retorno à beleza clássica e individual. É preciso gerenciar o envelhecimento com qualidade de vida, evitando transformações drásticas na aparência, e manter a fisionomia, expressões faciais, pele bonita e viçosa são caminhos naturais e belos no processo de envelhecimento”, finaliza.

