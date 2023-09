Quiet luxury: A tendência de cabelo que viralizou no TikTok

Reprodução/Divulgação Quiet luxury: a tendência que domina as redes sociais





A nova tendência do momento está bombando nas redes sociais: o Quiet Luxury. Super em alta no universo da moda, a trend também invade a beleza e como ela chega até os cabelos.

Para isso, o hub de conteúdo da Unilever resolveu esmiuçar o tema para mostrar quem são os influenciadores e as hashtags mais populares no TikTok quando se trata desse assunto. Assim, quem quiser adotar esse visual sofisticado, cool e minimalista vai ter bastante inspiração.

O Tudo Pra Cabelo fez um ranking dos vídeos mais vistos no TikTok relacionados à #Quietuxury e os dados são impressionantes, demonstrando que essa estética ‘old money’ tem conquistado muitas pessoas em diversos lugares do planeta. Só nos últimos 120 dias, no Brasil foram produzidos mil posts relacionados ao tema e 11 mil no resto do mundo. Por aqui, esses posts tiveram 12 milhões de visualizações enquanto esse número chega a 236 milhões em outros países.

Na lista de influenciadores, Sofia Richie, modelo, designer de moda e filha do cantor Lionel Richie, lidera o raking do Quiet Luxury e possui um senso estético apurado. Hoje, acumula 3.1 milhões de seguidores com 51.2 milhões de likes e seus vídeos relacionados ao tema com looks impecáveis chegam a ter 26 milhões de visualizações.

Emilie Kiser é outra influenciadora que domina a trend. Com 2.4 milhões de seguidores, ela traz posts que trazem muitas dicas de beleza, looks e penteados despretensiosos como coques, tranças e rabos de cavalo. Afinal, cabelo chique é cabelo bem cuidado, né?

As hashtags ligadas ao Quiet Luxury que crescem no TikTok são:

1. #oldmoney: 145 milhões de visualizações

2. #cleangirl: 75 milhões de visualizações ,

3. #oldmoneyaesthetic: 57 milhões de visualizações

4. #sofiarichie: com 26M de visualizações

5. #oldmoneyoutfits: com 25M de visualizações

Fonte: Mulher