‘Questão de tempo’, diz Zelensky sobre entrada da Ucrânia na UE

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , declarou nesta segunda-feira (2) que a entrada do país na União Europeia “é questão de tempo”.

“O nosso objetivo principal em termos de integração é o de tomar uma decisão neste ano para iniciar as negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia”, disse, em seu habitual discurso noturno.

“Sabemos todos que é só questão de tempo até que a Ucrânia se torne membro da UE, e hoje ouvi novamente durante as reuniões e negociações que é absolutamente possível. A Ucrânia certamente cumprirá sua parte no trabalho, com sete recomendações do Poder executivo do bloco”, declarou.

Zelensky também agradeceu “aos parceiros por seu apoio militar e econômico e pelas sanções: acredito que toda tentativa por parte da Rússia de enganar os regimes de sanções e o direito internacional peça uma forte resposta do mundo”.

“Todos os criminosos, sobretudo aqueles como os de Moscou, só entendem a linguagem da força e a inevitabilidade da punição”.

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) se reuniram nesta segunda-feira (2) em Kiev, capital da Ucrânia, para um encontro “histórico” e inédito fora dos territórios do bloco sobre a guerra russa.

A reunião ocorre em meio aos esforços na luta contra a invasão russa à Ucrânia, deflagrada desde o dia 24 de fevereiro de 2022, e à tentativa do governo de Volodymyr Zelensky de entrar no bloco europeu.

