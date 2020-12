“Quero paz e quietude na virada”, diz Gabriela Pugliesi sobre destino no dia 31

Reprodução/Instagram Gabriela Pugliesi





Após receber uma enxurrada de críticas por promover um encontro com amigos em meio à pandemia do novo coronavírus, desativar as redes sociais por três meses, perder contratos publicitários, reconhecer, em seguida, os desacertos, pedir desculpas e vir com discurso pró-cuidados contra a Covid-19, Gabriela Pugliesi não quer mais saber de polêmica, tampouco de confusão.

Ao usar o recurso “question sticker” do Instagram Stories, a musa fitness, que está sendo apontada como uma das possíveis participantes da nova temporada do reality show “Big Brother Brasil” — que tem previsão de estreia para 25 de janeiro e deve ficar no ar até o começo de maio na grade de programação da Globo —, deu de cara com a pergunta: “Vai passar o réveillon onde?”.

Sem rodeios, ela respondeu: “Estou apavorada com as festas que vão ter em todo canto. No máximo, vou ficar dentro da casa de alguém em algum lugar perto da minha (risos). Estou bem de boa de réveillon. Já fiz muita confraternização. Esse ano tudo o que mais quero é paz e quietude na virada”, manifestou-se a influenciadora, casada com o modelo e atleta de Mahamudra Erasmo Viana.