Quer valorizar suas curvas? Saiba o que prestar atenção ao escolher um biquíni

Os tops triângulo e as calcinhas asa delta são presenças garantidas na praia, mas o mais importante na hora de escolher um biquíni não é, necessariamente, seguir a tendência. Escolher o que te deixa mais confortável, assim como aquelas peças que valorizam o seu corpo, pode valer muito mais a pena para se sentir bem no verão.

arrow-options Reprodução/Pinterest É possível, sim, escolher um biquíni que te deixe confortável e valorize o formato do seu corpo

Mas, afinal, o que prestar atenção em um biquíni na hora de escolher? Ao Delas , a consultora de imagem e estilo Giovanna Grigoletto explica que tudo tem a ver com o formato do seu corpo. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, isso não te impede de usar qualquer modelo, apenas dá mais escolha entre estampas e recortes.

“Uma ideia é usar estampas nas partes menores do seu corpo, por exemplo”, explica. Segundo ela, essa é uma alternativa para dar mais volume para as partes que você quer valorizar e criar um equilíbrio.

O biquíni ideal para cada tipo de corpo

A especialista indica cinco formatos de corpo diferentes:

Triângulo, com quadril mais largo do que os ombros;

Triângulo invertido, com ombros mais largos do que o quadril;

Retângulo, com ombros, quadris e cintura na mesma linha;

Ampulhet, com ombros e quadris na mesma linha, mas cintura marcada;

Oval, com a silhueta mais arrendondada.

Assim, de acordo com Giovanna, a dica é escolher aquela peça que vai focar toda a atenção em determinada parte do seu corpo. Se você tem os ombros largos, usar uma parte de baixo estampada, com amarrações ou cores vivas, por exemplo, é uma opção para deixar o quadril maior e vice-versa.

arrow-options Arte iG -Shayene Costa Mazzotti Escolher determinada peça de biquíni vai ter um resultado no seu corpo, dependendo principalmente do formato dele

Se você quer valorizar os seios, usar a parte de cima estampada ou com detalhes, como babados e laços, é uma boa alternativa. Assim como para dar mais atenção às curvas (ou até mesmo criar algumas) um biquíni ou maiô com recortes e até as tendências da asa delta e do top triângulo são indicadas. As alças largas e a cintura alta são alguns detalhes para prestar atenção se a intenção é tirar o foco da região central do corpo e são recomendados para quem tem silhueta arrendondada.

Veja alguns modelos que encontramos na plataforma de inspiração Pinterest: