Quer um orgasmo mais poderoso? Ginástica íntima ajuda no sexo e na saúde

Nem sempre os músculos da vagina são lembrados com frequência como aliados na melhora do prazer sexual. Porém, são eles que fazem toda a diferença nessa hora. Ao praticar a ginástica íntima, mais do que ajudar na saúde, é possível aumentar a lubrificação e a vontade de transar, o que colabora até para orgasmos mais intensos.

Uma musculatura íntima saudável com todas as suas caraterísticas — força, resistência, agilidade, coordenação e relaxamento — promove melhora da sensibilidade no momento da penetração do pênis, do aporte sanguíneo da região, da intensidade do orgasmo, da lubrificação e, consequentemente, do prazer sexual como um todo.

Os exercícios íntimos, geralmente prescritos por uma fisioterapeuta pélvica, melhoram a flacidez vaginal, disfunções sexuais, como dor na relação, vaginismo ou vulvodínia. Ainda são benéficos para prevenir disfunções urinárias e fecais, colaboram para a melhora da constipação intestinal e do pré e pós-parto. Após uma avaliação individualizada é possível ter um treino personalizado para a musculatura vaginal.

Malhação vaginal

Qualquer mulher pode praticar a ginástica íntima. Há apenas contraindicações em alguns tipos de pós-operatórios ou em gestações mais delicadas. Nesses casos é preciso uma liberação médica.

Na prática, são realizados exercícios com e sem aparelhos. A eletroestimulação ajuda tanto no fortalecimento quanto na percepção da musculatura. Já o biofeedback é um equipamento que mostra se a paciente está fazendo o exercício corretamente. Funciona da seguinte maneira: a mulher faz movimentos de contração e relaxamento na sonda e consegue enxergar um palitinho, ligado ao aparelho, que sobe e desce de acordo com as contrações realizadas.

Já os cones vaginais são peças com diferentes pesos e são como exercícios para academia, só que para a vagina. Também é possível praticar a ginástica durante o ato sexual. Assim, ambos sentirão os benefícios de uma musculatura pélvica bem trabalhada.

Pompoarismo

O pompoarismo, técnica oriental passada de mãe para filha na ancestralidade, também funciona como uma espécie de ginástica íntima. Os exercícios estimulam a área do Ponto G, o que pode ser benéfico para o prazer da mulher.

Na hora do ato sexual o pompoarismo também pode ser colocado em prática. No entanto, a mulher precisa avisar o parceiro, pois no momento de praticar as manobras, o pênis precisa estar introduzido na vagina e parado para que seja possível sentir os movimentos do canal vaginal.

Orgasmo pela primeira vez

A ginástica íntima também é muito buscada para ajudar a resolver alguns escapes de urina. No entanto, mesmo nesses casos a vida sexual passa por uma verdadeira revolução. Isso porque o canal vaginal fica mais apertado graças aos exercícios de contração e relaxamento. É possível, ainda, trabalhar a força e resistência por meio de uma sonda.

Todas essas práticas, além de permitirem a mulher ter mais consciência e autoconhecimento sobre seu próprio corpo, promovem uma vida sexual repleta de prazer. Não é incomum que muitas praticantes relatam sentir, pela primeira vez, orgasmos superpotentes.