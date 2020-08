Quer um computador novo? Conheça os 10 notebooks mais procurados no Brasil

Unsplash/Dhaval Parmar Veja os notebooks mais buscados por brasileiros





O site para busca de produtos e comparação de preços Zoom divulgou uma lista com os notebooks que foram mais buscados no mês de julho de 2020. No ranking, assim como no mês passado , vemos uma disputa bem acirrada entre a Lenovo e a Samsung pelas primeiras posições, tendo como surpresa a presença da Multilaser na lista, que conquistou uma posição com um notebook de sua série Air.

Já ao entrar no mérito das configurações, é possível notar que os brasileiros estão na busca de notebooks de entrada ou com um hardware que seja mais voltado para o uso profissional e com uma quantidade moderada de memória RAM. Veja abaixo a relação completa do ranking dos notebooks mais buscados pelos brasileiros em julho.