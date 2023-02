Quer um compacto espaçoso que caiba no bolso? O VW Fox usado é o carro

Divulgação Volkswagen Fox tem bom espaço interno e dirigibilidade elevada

Com o slogan “Compacto para quem vê, gigante para quem anda”, a Volkswagen lançava o Fox no final de 2003 apostando no melhor aproveitamento de espaço da categoria.

Para isso, contava a seu favor a opção do sistema de banco traseiro que corria sobre trilhos possibilitando o aumento do porta-malas. Assim, o porta-malas podia ser ampliado de 260 litros para 353 litros, conforme o ajuste.

Veja alguns itens que merecem destaque e outros que necessitam de atenção especial.

1) Espaço interno e consumo

A posição de dirigir é elevada e a altura de 1,54 m do hatch favorece não só o motorista, mas também os passageiros. São eles que gozam de bom espaço atrás, favorecido também pelo entre-eixos adequado para a categoria (2,46 m). O hatch consegue acomodar com conforto até quatro adultos de estatura alta. Além disso, a campanha publicitária de lançamento destacava o espaço interno do porta-malas.

Outra vantagem de se optar pelo carro da VW está no confiável motor EA 111 1.6 Total Flex com 103 cavalos de potência e 14,5 kgfm de torque, com etanol.

No etanol, o consumo é de 6,4 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada e na gasolina, é de 9,1 km/l e na estrada 14,3 km/l. Além dele, havia também a 1.0 Total Flex de 72 cv de potência e 9,2 kgfm de torque, também com câmbio manual de cinco marchas. No consumo, abastecido com etanol, essa versão faz 7,8 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada. Na gasolina, no ciclo urbano são 10,1 km/l e 16,1 km/l no ciclo rodoviário.

Além dessas opções, em 2014 surgiu o moderno motor (EA211) 1.6 16v de 120/110 cv cujo consumo é de 7,6 km/l no perímetro urbano e 8,4 km/l no rodoviário no etanol e na gasolina, são 10,8 km/l na cidade e 12km/l na estrada.

2) Equipamentos e melhores versões

Divulgação VW Fox Higjline é a melhor pedida por a partir de R$ 45 mil

Em toda a trajetória do Fox, houve várias versões e séries especiais, e dependendo de seu orçamento é possível levar para casa uma unidade completa equipada com freios ABS e dois airbags, itens que se tornaram obrigatórios no Brasil a partir de 2014. Por menos de R$ 45 mil, neste ano também encontra a versão reestilizada, além da nova direção com assistência elétrica, e da adição do câmbio manual de seis marchas e do motor (EA211) 1.6 16v de 120/110 cv, uma unidade moderna disponível para a topo de linha Highline.

Essa, aliás, é uma das sugestões para que almeja desempenho, melhores equipamentos, consumo de combustível mais comedido e, principalmente, custo-benefício, podendo ter até controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, faróis com acendimento automático, limpador de para-brisa automático entre outros itens de conforto e segurança.

Abaixo do teto de R$ 45 mil, só optando por outras versões mais simples com motor 1.0, mas neste caso, dê a preferência pelo 1.0 TEC da família EA111, lançado em 2012, que, segundo a VW, é até 3% mais econômico que o 1.0 VHT anterior. Também flex, este propulsor rende 76 cavalos no etanol e 72 cv na gasolina.

3) Principais defeitos crônicos

Verifique a suspensão dianteira que costuma apresentar ruídos e estalos mesmo em unidades com quilometragem mais baixa. Na maior parte deste problema crônico, os indícios são as bieletas/tirantes que podem ter apresentado folgas, ou então, rompimentos.

Outros problemas que incomodam bastante são os vidros elétricos, dado que há casos em que emperram na hora de subir. Às vezes, uma simples lubrificação nas canaletas resolve.

Outros itens que merecem atenção são os limpadores de para-brisa; foram reportados por alguns donos que as palhetas se batem uma nas outras dificultando a sua operação, devido à má regulagem, além da durabilidade destas já precisaram ser trocadas com menos de seis meses de uso.

Já as guarnições de porta, de qualidade duvidosa, podem apresentarem trincas e rasgos no material – feito de borracha – que, dependendo do caso, pode causar infiltrações internas em dias de chuva ou em lavagens.

4) Recalls

Quanto aos chamamentos, atente para alguns feitos pela montadora como, por exemplo a troca da unidade de comando do air-bag em veículos produzidos de 13/03/2014 até 18/07/2014 (janeiro/2015); substituição do volante de direção em veículos feitos de 3/2/2014 e 21/1/2015 (fevereiro/2015), troca do alternador em unidade feitas de 1/3/2016 a 12/1/2017 (maio/2017) e troca da polia do motor de carros feitos de 7/4/2021 a 23/7/2021 (outubro/2021).

5) Características do projeto

Reprodução O Fox oferece dirigibilidade elevada e bom espaço para quem viaja atrás, mas o porta-malas é pequeno

Apesar de algumas versões contar com o banco traseiro corrediço, facilidade incomum que possibilita ampliar o volume porta-malas, só compre se você for utilizar o hatch para trabalho ou tenha família pequena. Os já citados 353 litros do porta-malas são alcançados somente com o banco traseiro todo empurrado para a frente. Dependendo da altura dos passageiros de trás, os joelhos podem mais do que roçar nos bancos da frente.

Fora isso, apesar de ser um carro bem acertado para o perfil do brasileiro, na questão do conforto ele deixa um pouco a desejar, por culpa da calibragem da suspensão mais rígida.

Por outro lado, é um hatch que dificilmente raspa em valetas e lombadas, graças à boa altura em relação ao solo, o que contribui para uma dirigibilidade mais despreocupada, sobretudo com relação ao cárter, peça que costuma ser o alvo de raspões e amassados.

Agora, apesar da boa dirigibilidade de posição elevada, as colunas largas dianteiras costumam ser um problema na visibilidade, exigindo atenção redobrada com quem está atravessando a rua, por exemplo, dependendo do ângulo que é vista.

