Quer sexo quente? Chocolate e outros alimentos ajudam: anote a lista

Não se esqueça do chá de damiana, uma erva afrodisíaca natural que melhora a circulação e estimula a excitação tanto em homens quanto em mulheres

Vamos conversar sobre o rei dos afrodisíacos, ele, o produto derivado do fruto do cacau, nosso delicioso chocolate! Na verdade ele tem sido associado ao prazer e à sensualidade há séculos, e a ciência moderna tem explorado suas propriedades para entender como ele pode influenciar a libido e o desempenho sexual.

Rico em matéria bioativa, o chocolate atua diretamente no cérebro e no corpo, promovendo sensações de bem-estar, relaxamento e motivação. Um dos principais compostos responsáveis por esses efeitos é a feniletilamina, um neurotransmissor ligado à sensação de euforia e paixão, estimulando a liberação de dopamina, o hormônio do prazer. Esse efeito pode ser comparado ao que pensamos nos planos iniciais do amor romântico, quando o desejo está no auge e há uma maior motivação mental e física. Além disso, o chocolate contém triptofano, um aminoácido essencial para a produção de serotonina, que quase todos conhecem, afinal ele é conhecido como o hormônio da felicidade. Níveis elevados de serotonina diminuem o estresse, promovem o relaxamento e criam um ambiente favorável para a intimidade. O estresse e a ansiedade são dois dos principais inimigos da libido, e alimentos que ajudam a equilibrar as emoções acabam por impactar positivamente, fazendo com que a atividade amorosa se torne intensa e gratificante.

Mas podemos contar com outros excelentes auxiliares, quando o assunto é o sexo quente. Além do chocolate, diversos outros produtos naturais também possuem propriedades afrodisíacas e podem ser aliados na busca por uma vida amorosa mais intensa e satisfatória. O mel, por exemplo, é uma fonte natural de boro, um mineral que auxilia na regulação dos hormônios sexuais e melhora os níveis de testosterona, intensificando o desejo. Seu sabor adocicado e sua textura convidativa fazem dele um ingrediente perfeito para momentos a dois. Outra especiaria poderosa é a canela, que possui um aroma envolvente e propriedades estimulantes que aumentam a circulação sanguínea, promovendo um aquecimento natural do corpo e poderoso intensificador do prazer.