Quer perder peso? Nutróloga revela a pior hora do dia para lanchar

Em um podcast, a médica Sarah Berry reforçou que determinado horário de comer pode ser perigoso ao oferecer efeitos negativos à saúde

Embora o café da manhã, o almoço e o jantar sejam classificados como as principais refeições ao longo de um dia, fazer um lanchinho entre eles serve para ajudar a manter a energia do corpo. Entretanto, caso queira perder peso, o horário de comer pode vir a atrapalhar a meta de emagrecimento. As informações são do Metrópoles.

Ao participar do podcast Science & Nutrition, a nutróloga Sarah Berry revelou qual é a pior hora do dia para lanchar. Segundo a professora do King’s College London, existem indivíduos que não consideram o ato de “beliscar” como uma “refeição em si”. Na avaliação da médica, petiscar um aperitivo pode ser definido como um “evento alimentar”.

Durante a conversa com Tim Spector e Jonathan Wolf — fundadores da Zoe, plataforma de saúde intestinal e responsável pelo podcast —, a nutróloga comentou a respeito de 25% da energia corporal da população do Reino Unido e dos Estados Unidos originar da ingestão de lanches.

Os perigos de comer tarde da noite

Sarah Berry é cientista-chefe da Zoe. No bate-papo, ela citou os dados de um estudo relacionado ao horário de lanchar. “A pesquisa mostra claramente que se você está comendo tarde, depois das 18h, ou muito tarde, depois das 21h, isso tem impactos realmente desfavoráveis na saúde e há outros ensaios clínicos randomizados para apoiar a fala”, reiterou.

De acordo com a médica, cerca de 35% das pessoas tendem a mastigar algo tarde da noite. A médica reforça que o hábito é perigoso por oferecer efeitos negativos à saúde. Berry atestou que comer no fim do período noturno fará com a vontade de beliscar algo surja logo pela manhã. “Você acorda com mais fome”, acentuou.

Ao mencionar sobre a fome aparecer ao acordar, a especialista em alimentação trouxe para o debate o resultado de um estudo que comparou pessoas que comiam no início do dia com quem se alimentava mais tarde. Berry esclareceu: “É desfavorável porque vai contra o relógio biológico em termos de como metaboliza a comida”.

Qual tipo de lanche comer?

Antes de saber o que consumir à noite, a médica fez um alerta quanto aos lanches ultraprocessados. Ela explicou que ingerir tais alimentos no período noturno coloca o organismo em um “estado de caos metabólico” devido ao açúcar no sangue subir e descer em curto intervalo de tempo.

A nutróloga avisa que não são apenas os bolos e batatas fritas que desencadeiam a oscilação do nível de açúcar no sangue, mas também os salgadinhos “comercializados como saudáveis”. Berry enfatizou que o corpo reagirá da mesma maneira, a menos que a opção contenha nozes.

A professora do King’s College London expôs que há uma queda de açúcar no sangue duas horas depois de saborear batatas fritas ou bolos. Dessa forma, em vez do alimento saciar a fome à noite, fará aumentar o apetite, razão para acordar com vontade de “comer mais na próxima refeição” e afetar o processo de perda de peso.

A médica alegou que as pessoas tendem comer os lanches ultraprocessados com maior rapidez, por esse motivo, o corpo não dispara os sinais de saciedade que precisam ser enviados ao cérebro. Consequentemente, a fome aparecerá mais rápido e com maior força.

“Lanches permitidos”

Desenvolvida por Sarah Berry, a lista de lanches saudáveis para “beliscar” à noite engloba:

1. Nozes

2. Guacamole e legumes picados

3. Frutas

4. Iogurte grego e frutas vermelhas

5. Fatias de maçã e pasta de amendoim

6. Chocolate amargo e amêndoas

7. Fatia de pepino com homus

8. Ovos cozidos