Quer melhorar sua vida sexual em 2024? Confira essas 5 dicas

Se uma das metas para o seu 2024 é fazer muito sexo e tornar sua vida sexual mais saudável, anote algumas dicas que podem te ajudar

Na primeira semana do ano, as pessoas ainda estão traçando suas metas e objetivos para os próximos meses. Em muitos casos, dar mais atenção à vida sexual e transar muito são o foco das pessoas. Fica, então, a dúvida: como fazer isso?

Uma vida sexual ativa e satisfatória é um dos pilares para o bem-estar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Logo, vale investir em conhecimento e novos hábitos para turbinar o sexo.

Confira algumas dicas para melhorar sua vida sexual em 2024:

Masturbação

A masturbação é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Logo, para não deixar a sexualidade morrer, é importante estar com a masturbação em dia e não esquecer de dar amor e prazer para si mesmo.

“A prática deve ajudar a conhecer melhor o próprio corpo e as formas de prazer, e também é uma forma de ter um prazer sexual num momento em que não se pode, ou não se deseja ter esse prazer com outra pessoa”, explica o urologista João Brunhara.

Comunicação

Por mais clichê que possa parecer, o diálogo e a comunicação clara sobre desejos e preferências na cama fazem toda a diferença na qualidade do sexo.

“Caso desejos não sejam alinhados logo no início, é grande o risco de gerar um comportamento sexual frustrado que vai se acumulando, uma vez que as pessoas podem e adotam um modus operandi que não as agrada”, aponta o terapeuta sexual André Almeida.

Fetiches

Que tal tentar novos fetiches na cama para apimentar a vida? Das mais convencionais às mais ousadas, são muitas as opções de fetiches para colocar em prática. Apesar de ainda haver muito preconceito em torno do tema, fetiches são práticas totalmente saudáveis, desde que praticadas com segurança e total consentimento entre os envolvidos.

Sexo marcado

Muita gente pode achar estranho, mas a verdade é que, na correria do dia a dia, marcar horário para a masturbação ou sexo pode ser muito benéfico. Desta forma, a sexualidade não fica “perdida” em meio aos tantos afazeres da vida moderna.

Posições

Por mais que o básico bem feito seja mais que o necessário para proporcionar muito prazer, variar o repertório Kama Sutra e tentar novas posições sexuais pode ser divertido e movimentar a vida sexual.