Quer investir na saúde mental em 2023? Terapia online pode ser opção

Pexels Terapia online se popularizou na pandemia e pode tornar acompanhamento psicológico mais acessível

A saúde mental tem sua importância cada vez mais reconhecida, mas a falta de tempo ainda é justificativa para muitas pessoas não buscarem acompanhamento psicológico — além do investimento financeiro necessário. Para quem está decidido a investir nos cuidados com o bem-estar psicológico em 2023, a terapia online se mostra uma solução viável e prática. Cada vez mais, o atendimento psicológico e psiquiátrico virtual, por meio da tecnologia, se populariza, trazendo qualidade de vida a quem precisa.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“A pandemia da Covid-19 mudou de forma significativa o sistema de saúde, permitindo que outras especialidades também se consolidassem de forma remota. Com isso, a população conseguiu enxergar na teleterapia uma alternativa igualmente eficaz, o que foi muito positivo, porque torna a saúde mental mais acessível no país”, avalia Milene Rosenthal, psicóloga co-fundadora da Telavita, clínica digital de saúde mental, pioneira na área de psicoterapia online no Brasil.

De acordo com o Instituto de Psicologia Aplicada (IPA), 50% dos municípios brasileiros não possuem psicólogos disponíveis para atendimento presencial. A facilidade de selecionar um profissional na internet e ser atendido sem sair de casa amplia o público com acesso a acompanhamento terapêutico, inclusive para quem vive no exterior e quer ser tratado por brasileiros, com toda a segurança e privacidade.

Popularização

Regulamentada no Brasil desde 2018 — de 2012 até essa data, havia um número limite permitido para as sessões virtuais —, a terapia online ganha cada vez mais adeptos no país e no mundo todo.

De acordo com dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 9,3% da população ansiosa, e o segundo maior das Américas com depressão; a doença atinge 5,8% da população.

Muitos desses distúrbios dificultam a ida aos consultórios, pois em alguns casos as pessoas não se sentem fortes o suficiente para sair de casa. “Nesse sentido, as consultas online são muito importantes, pois além da praticidade e comodidade de ser atendido sem sair de casa, elas disponibilizam um ambiente privado e discreto, que pode encorajar quem está passando por problemas”, reforça Milene.

Alto índice de aprovação

Em relação aos resultados terapêuticos, o atendimento online é tão eficaz quanto as sessões presenciais, segundo pesquisa publicada pelo Journal of Affective Disorders. Nos Estados Unidos, mais de 60% dos entrevistados já consideram a terapia online muito efetiva ou efetiva.

“O atendimento online tem sido amplamente aceito e a tendência é se popularizar ainda mais, inclusive porque pode ter um custo relativamente mais baixo, já que não exige gasto com deslocamento e o profissional pode fazer o atendimento da própria casa, sem a necessidade de locar um espaço para consultório. Além disso, algumas seguradoras cobrem uma gama de serviços de telessaúde”, finaliza a psicóloga.

Fonte: IG Mulher