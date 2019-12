Quer fugir das filas? Aprenda como apostar na Mega da Virada pela internet

arrow-options undefined Filas? Apostas da Mega podem ser feitas pelo celular

No fim do ano, casas lotéricas estão sempre cheias e a correria para a apostar no prêmio da Mega da Virada é uma realidade. Para tentar acertar as seis dezenas que valem R$ 300 milhões no dia 31 de dezembro, o apostador pode fazer seu jogo pela internet.

Segundo a Caixa, as apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 18h do último dia do ano. O sorteio está previsto para começar às 20h. Jogar pela internet, porém, tem algumas diferenças de apostar em uma casa lotérica.

Entenda:

Pelo portal Loterias Online , o site oficial da Caixa. O apostador precisa ser maior de 18 anos e preencher um cadastro. Nele é preciso colocar CPF, nomes completos do usuário e da mãe, fornecer um e-mail e criar uma senha para o acesso.

arrow-options Foto: Reprodução/Internet Caixa lança aplicativo para apostar na Mega-Sena pelo celular

As apostas também podem ser feitas pelo aplicativo Loterias Caixa para usuários da plataforma iOS, na Apple Store. A versão do app para Android não está disponível.

Além da Mega Sena, o programa também permite fazer apostas na Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca e Dia de Sorte. Os valores são os mesmos das Casas Lotéricas, mas existe o limite mínimo de R$ 30 por transação e o máximo é de R$ 500 por dia.

Também é possível apostar na Mega da Virada pelo internet banking da Caixa. Para isso, é preciso ser maior de idade e correntista do próprio banco.

Se não for correntista da Caixa, para fazer o pagamento o apostador precisa ter um cartão crédito. Isso vale para o site da Caixa e para o aplicativo. Após o pagamento, as apostas serão salvas no cadastro do usuário e podem ser consultadas sempre que desejar.