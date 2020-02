Quer fugir da folia? Veja filmes e séries para curtir no carnaval

O carnaval está chegando e tem muita gente que quer ficar longe dos bloquinhos e desfiles. Se você faz parte desse time e quer aproveitar os dias de folga para ver vários filmes ou mataronar séries, o iG separou algumas dicas do que assistir.

A melhor parte é que atualmente existem várias opções de plataformas de streaming para você que gosta de curtir a folia no sofá de casa. Sabendo disso, prepare a pipoca e saiba o que assistir na Netflix, na Amazon Prime Video e no Globoplay.

“The Witcher”





A primeira temporada foi lançada na Netflix no finalzinho de dezembro e já tem uma segunda confirmada. A série de fantasia conta a história do bruxo Geralt de Rivia (Henry Cavill) que ganha a vida matando monstros. Em meio ao caos gerado pelo império de Nilfgaard ao tentar expandir seu território, a Princesa Cirilla (Freya Allan), do reino rival, precisa fugir e encontrar o bruxo. A produção busca fisgar os fãs órfãos de “Game of Thrones”.

“Para Todos os Garotos Que Já Amei – P.S. Ainda Amo Você”





Caso você queira algo mais leve e romântico, a dica é assistir a sequência de “Para Todos os Garotos Que Já Amei” (se não tiver assistido o primeiro já aproveita para ver os dois). Na sequência, Lara Jean (Lana Condor) está namorando com Peter Kavinsky (Noah Centineo) e tudo parece perfeito até a volta de John Ambrose (Jordan Fisher), que acabou recebendo uma carta de amor antiga escrita pela jovem protagonista. Com quem será que ela vai ficar? Ah, vale lembrar que o terceiro filme já está a caminho.

“F1: Dirigir Para Viver”





No próximo dia 28 de fevereiro, chega à Netflix a segunda temporada dessa série documental sobre Fórmula 1. A produção agradou e se você ainda não viu a primeira temporada é possível fazer uma maratona durante o carnaval. Em 10 episódios, a temporada já disponível na plataforma apresenta uma visão exclusiva dos bastidores do Campeonato Mundial de F1 que aconteceu em 2018.

“Toy Story 4”





A animação que foi indicada ao Oscar 2020 já está disponível na Amazon Prime Video . Caso ainda não tenha conferido a última sequência dessa clássica animação da Disney Pixar, aproveite os dias de descanso para assistir e se emocionar. Também vale a pena relembrar os filmes anteriores e fazer uma maratona.

“O Rei Leão”





Outra novidade disponível no Amazon Prime Video é o live-action de “O Rei Leão”. Inspirado na animação da Disney, o filme conta de forma mais realista a história de Simba, um leão que nasce com a missão de ser o futuro rei da Pedra do Reino, mas tenta ser impedido pelo tio Scar. A versão original é dublada por Donald Glover (Simba) e Beyoncé (Nala).

“This Is Us”





Se você quer passar horas em frente à TV vendo conflitos cotidianos, uma boa pedida pode ser a série “This Is Us”. Já estão disponíveis três temporadas na Amazon Prime Video. A série conta a história da família Pearson no passado e acompanha os dramas da vida adulta dos trigêmeos Kavin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown).

“Arcanjo Renegado”





A nova série da Globoplay é para quem gosta de ação e tramas policiais. Mikhael (Marcello Melo Jr.) é o líder da principal da equipe do Bope – Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM – do Rio de Janeiro que gera conflito com a alta cúpula política do estado por lutar por vingança. Tudo porque, um dos amigos de Mikhael acaba sendo ferido em uma operação. A segunda temporada já foi confirmada.

“The Good Doctor – O Bom Doutor”





Uma das séries de maior sucesso da Globoplay é sobre um jovem médico com autismo que trabalha em um famoso hospital e precisa enfrentar diversos desafios sociais para conseguir desenvolver seu ofício. As três temporadas da série já estão disponíveis na plataforma, então dá para maratonar no carnaval. Se você já é fã da série, pode comemorar porque a quarta temporada já foi confirmada.