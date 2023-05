Quer ficar loira e deslumbrante?Especialista dá três dicas essenciais

FreePik Quer ficar loira e deslumbrante?

Ser uma mulher loira é magnífico, os fios dourados despertam os olhares, principalmente quando bem cuidado! Mas não basta realizar o procedimento e, logo depois, o processo acaba. Segundo Danilo Nyari, cabeleireiro da Rede de Salões D Concept, os cuidados com o loiro começam antes, se intensificam durante e permanecem após a finalização do procedimento.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“O cabelo logo após passar por um processo de descoloração requer cuidados. Caso contrário teremos um cabelo loiro, sem brilho, ressecado e sem vida, um contexto totalmente negativo. Ficar loira é um processo que deve ser respeitado”, diz. “Cada pessoa é única e o nosso desafio é identificar o melhor tom de loiro que combine com a sua identidade, deixando o cabelo o mais natural possível.”

1ª etapa: Avaliação

Danilo diz que ser loira é uma evolução, e por isso, paciência é essencial: “Tudo vai depender da sua base, se o seu cabelo natural é uma variação do castanho ou outro tom mais escuro, o profissional precisará fazer uma avaliação do fundo de clareamento da textura do cabelo. Nesses casos, não deve se buscar, ter imediato, um tom extremamente loiro, pois o resultado não será bom e ficará longe de algo natural.

No caso de uma base loira é possível chegar a um resultado mais claro, de forma mais breve e sem agredir os fios.

No processo de avaliação, é fundamental tirar as dúvidas, converse com profissional que cuidará do seu cabelo, veja qual linha de trabalho ele segue. A saúde dos fios é sinônimo de praticidade e de entrega. Através do meu trabalho e das minhas técnicas, busco sempre encontrar a melhor maneira de atender o desejo das minhas clientes sem danificar os seus cabelos”, diz ele.

2ª etapa: Teste de mecha

“O teste de mecha é uma etapa extremamente importante, nesta etapa identificar-se o nível de loiro que aquele cabelo poderá atingir. Com o resultado do teste, fica mais fácil definir as características do tipo de base do fio. Este é um trabalho personalizado e importante, é necessário que seja dessa forma para evitar que o cabelo fique fora de contexto com a naturalidade de cada pessoa”, diz o especialista. .

3ª etapa: Cuidados pós-descoloraçã o

“Muitas pessoas ignoram essa etapa, mas na minha concepção, ela tem uma importância essencial, esteja atenta se o profissional usa bons produtos nos cuidados de antes, durante e após o procedimento de mechas, já que o pós de um loiro precisa de muita atenção. Brilho e estruturação todo cabelo tem, mas, após uma descoloração, só é possível mantê-lo bonito e saudável aplicando os cuidados necessários que estão vinculados a tratamentos de reposição lipídica, proteica e hídrica. Aqui, o foco é a saúde dos fios”, finaliza o especialista.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Fonte: Mulher