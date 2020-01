Quer fazer um “sexo incrível” com seu parceiro? Comece a ter este hábito

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





Leia também: Eclipse lunar fortalece mudanças e desapego; confira

ÁRIES



Período de libertações. Você pode agora abrir espaço em sua vida para novos acontecimentos, com mais independência e autonomia. A Lua está na fase cheia e as emoções transbordam, cresce sua sensibilidade. Cresce também a vontade de ousar, a preferência vai para situações, temas e pessoas originais. Aproveite para expandir seu círculo de amizades, atualizar informações, conectar-se com as novas correntes de pensamento. Vale fugir do comum e fazer algo inovador, conhecer novas pessoas ou novos lugares, ousar e experimentar.

TOURO

A Lua segue na fase cheia em Leão: muitas situações chegam ao clímax, indicando um momento de virada para que novas oportunidades possam surgir. Os condicionamentos estão mais baixos, favorecendo a quebra de padrões. É tempo ousar, de promover mudanças com uma disposição otimista. De eliminar o que não deseja mais manter, criando espaço pra novos acontecimentos. Fique atento aos insights criativos. Cresce o desejo de novidades, liberdade, espaço e independência, com a harmonia entre Lua e Marte.

GÊMEOS

Continue aberto para ouvir opiniões, avaliar ideias e incorporar o recurso dos outros. Mercúrio segue junto com Sol, Saturno e Plutão: bom período para cultivar a clareza de propósitos. Você pode delinear estratégias, enquanto se comunica com mais criatividade. Pode também buscar novas ideias e programar atividades culturais. Prepare movimentos importantes. Mas com a Lua cheia não é bom ficar atolado em compromissos. Às vezes é preciso dar um tempo para a si mesmo, deixar a imaginação voar, pra que possa voltar à Terra mais inspirado.

CÂNCER

A Lua cheia segue em Leão, muitas situações chegam ao clímax. É tempo de libertações e ousadia, cresce seu interesse por inovações em geral. Aproveite para alimentar boas intenções, propostas originais e ao mesmo tempo consistentes. Quais os projetos que deseja realizar apaixonadamente, com todo o coração? A Lua desafia Urano, mas se combina com Marte: coloque-se em movimento! Você pode também surpreender as pessoas com convites, palavras e propostas originais. Conversas informais podem inspirar novas ideias.

LEÃO

Com a Lua cheia em seu signo, você vive o ápice de muitas situações e colhe os frutos do que semeou nos últimos tempos. Cresce a inquietação, a vontade de romper com tudo o que tolhe o seu crescimento. É tempo de poderosas mudanças e renovações. Esteja aberto para revolucionar sua vida com novas possibilidades, propostas, surpresas e novidades. Os condicionamentos ficam mais baixos. Mas é importante planejar intervalos para evitar o estresse e o esgotamento.

VIRGEM

Vale buscar novas informações, ouvir diversas opiniões e cultivar suas habilidades comunicativas. A expressão criativa e artística ganha evidência com a Lua cheia em Leão. Aproveite fechar os olhos e mentalizar o que deseja atrair para sua vida. Mercúrio segue junto com Sol, Saturno e Plutão: período produtivo, mas fique atento para não alimentar críticas, reclamações ou pensamentos negativos. Ideias, negociações e muitos compromissos em pauta: perceba até onde pode chegar para evitar a exaustão e afetar sua saúde.

LIBRA

Você pode interagir com pessoas diferentes, expandir sua rede de contato, abrir-se para novas ideias e novas correntes de pensamento. A Lua segue em Leão e desafia Urano, procure cultivar flexibilidade e ouvir opiniões diversas. Fica mais fácil deixar para trás velhos pensamentos e contratos, velhas ideias, crenças e intenções. A preferência vai para atividades que possa exercer com liberdade, em espaços amplos e arejados. Cobranças e dependências podem ser deixadas para trás, em nome da renovação.

ESCORPIÃO

Com a Lua cheia em Leão, você pode de ousar e confiar em seu coração. É tempo de quebrar com velhos padrões e atualizar-se. Alua se combina com Marte: vale colocar-se em movimento, fazer algo produtivo e criativo. Vale também sair da toca, programar algo diferente para fazer, circular, conversar e interagir com o mundo. Invista em atitudes inovadoras, ousadas e vanguardistas. Você pode solucionar velhas questões com uma abordagem mais criativa. Desprendimento é a palavra de ordem.

SAGITÁRIO

O alto astral e a generosidade devem falar mais alto. Com a Lua em Leão, todos ficam mais extrovertidos e alegres. A vida social está em alta, vale colocar-se em movimento para experimentar algo novo. Os encontros culturais e as trocas intelectuais também podem promover estímulo e inspiração. É bom manter-se flexível para mudanças e alterações em seus planos. Elas chegam para trazer melhores oportunidades no futuro. Continue conectado com sua intuição, atento aos sonhos e aos sinais que podem trazer pistas e respostas.

CAPRICÓRNIO

Período oportuno para ações realistas, para tomar decisões que favoreçam sua vida profissional. Mas não queira abarcar mais do que consegue sustentar, lembre-se de relaxar e abrir espaço para o lazer. Sol, Mercúrio, Saturno e Plutão seguem juntos em seu signo: vale investir também em terapias, investigações, análises e compreensões mais profundas. Seu dia-a-dia pode se tornar mais saudável e equilibrado. Este equilíbrio deve ser obtido de dentro pra fora. Com a intuição afiada e com clareza de objetivos, você pode chegar longe.

AQUÁRIO

Você vive o clímax para muitas questões. A Lua cheia segue no signo oposto ao seu: situações latentes podem vir à tona para que sejam resolvidas. É tempo de deixar para trás situações limitantes, mágoas, ressentimentos, condicionamentos e regras obsoletas, em nome de algo maior e melhor. O céu indica grande potencial criativo. Vale cultivar ideais vanguardistas, revolucionários e humanitários. A Lua desafia Urano, cuidado com a inquietação excessiva. Invista em soluções alternativas e atividades inusitadas.

PEIXES

O importante agora é pegar leve consigo mesmo também, mimar-se mais. Lua e Urano inspiram ousadia, originalidade, improviso e movimento. A imaginação e o universo interior estão ativados. Bom período para atividades criativas. Momentos de relaxamento podem trazer novas ideias, oportunidades, surpresas e inspirações. A Lua também se combina com Marte, é tempo de agir com o coração. Quais as atividades que lhe trazem real contentamento? Você é capaz de realizar seu trabalho com prazer e alegria?

Para além do horóscopo do dia :